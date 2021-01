Oscuridad, lagunas y equipamiento roto en el Parque San Martín

El Parque San Martín es uno de los preferidos para ir a caminar, hacer deportes, reuniones sociales al aire libre en tiempos de pandemia, celebrar cumpleaños o bien pasar el tiempo libre para la recreación. Desde hace meses que pide a gritos trabajos de recuperación y mantenimiento, según los usuarios que lo utilizan intensamente. Hay sectores muy oscuros, otros que se han transformado en pantanos por las cañerías rotas y descuido de los que utilizan esos sectores, y equipos para hacer ejercicio que están rotos o se los han llevado directamente, entre otras falencias que marcan los usuarios.

Gabriela Cristensen va cuatro veces por semana a caminar por el parque y ante el intenso calor que se está registrando en el verano 2021 optó por ir un poco más tarde de lo habitual. Se encuentra que en el anochecer hay varios sectores que están a oscuras, lo que genera una serie de riesgos. La vecina planteó que “esto lleva muchos meses y nos llama la atención que no lo reparen. Si no le corresponde a la Municipalidad, podría hacer la gestión para que se repare. Miles de personas utilizan este hermoso parque, y no se cuida como corresponde. En 23, de 51 a 53 hay varias luminarias que no funcionan y hay otros sectores del parque que están bajo la oscuridad casi total. A esta altura del año muchos venimos a caminar un poco tarde por la temperatura y tras la jornada laboral, pero vamos a tener que modificar el horario porque no podemos seguir arriesgándonos. Debieran hacer un relevamiento de las luminarias para reparar las que resulten necesarias”.

MAS QUEJAS

Equipos para hacer ejercicio en 50 entre 25 y 26 están rotos o faltan. Y una situación similar marcan en 54 entre 24 y 25. “Se propone hacer actividad física al aire libre, como si fuera el patio de la Ciudad, según dicen los carteles, pero entre la falta de cuidado de los usuarios y la ausencia de mantenimiento nos encontramos con esta situación de vandalismo y desidia porque es una situación que lleva muchas semanas”, dijo Gabriel Llolo, vecino que suele concurrir al parque para trotar y hacer deportes.

Otra vecina del parque marcó que “resulta irónico y cómico que en el parque en el que hay personal de Aguas Bonaerenses haya pérdidas de agua, con derroches por distintas partes del parque. Y en las estaciones de ejercicio en las que hay canillas vemos que pierden. Algunas porque la gente la deja así por falta de empatía con el vecino y otras están rotas y no paran de perder. Se acumula agua, barro, es un foco infeccioso y a nadie parece preocuparle”, describió Susana Paredes.