Renuevan reclamos por escasez de agua y advierten con realizar un piquete

Vecinos de la Tolosa renovaron un reclamo por el problema de la escasez de agua con el que conviven desde el mes de diciembre, según consignaron. El problema, en principio, está radicado en la zona de 529 entre 28 y 29, según consignaron Débora, Claudia y Pablo, vecinos de la cuadra afectadas por la ínfima cantidad de líquido que emanan las canillas.

"Hoy no es un día de calor y tampoco sale una gota de agua de la canilla", apuntaron los damnificados, al tiempo que recordaron que por este problema "hemos reclamado los vecinos, vinieron autoridades, hicimos los respectivos reclamos en ABSA y no obtuvimos solución". "Los vecinos estamos cansados de no contar con un poco de agua para realizar las tareas más básicas del hogar como lavar la ropa o limpiar los pisos. Ni hablar de los problemas a la hora de usar el baño", señalaron. Asimismo coincidieron en que "es necesario que hagan algo urgente porque no podemos pasar los días y los meses viviendo de esta manera".

A su vez, Javier, de 28 y 34, expresó enojo porque "hace un montón de días que estamos sin agua. No te podés bañar, lavar la ropa, cocinar. No se puede hacer nada". El usuario advirtió que "de seguir así, estaremos haciendo un piquete, ya estuvimos hablando con los vecinos, no se aguanta más". Y agregó que "hoy no hace frío ni calor, pero se corta igual, ya no hay excusa". Por último, enfatizó que "el problema está en la bomba de 28 y bulevar 82, si todo sigue así antes de que termine esta semana realizaremos un piquete".

"Estamos pasando un muy mal momento con el agua en City Bell", dijo por otra parte un usuario que se identificó como Pablo. "Empezamos con problemas ya en invierno, colocamos una sisterna pero no hay caso, no hay agua en el barrio. No dan respuestas. Hicimos numerosos reclamos y no sabemos qué hacer", aseguró el vecino desde su domicilio en 461 b 1417.

El drama de la escasez se replicaba en 690 bis entre 118 y 119, en el barrio Tres de Febrero de La Plata, aunque en este caso el poco líquido que salía de la canilla era de color marrón, de acuerdo con datos proporcionados por una usuaria, Silvia. "No tenemos ni una gota de agua desde el mes de diciembre de 2020. Llamo todos los días y siempre tienen una excusa distinta. Solución ninguna. Esta pandemia agudiza la situación porque no tenemos ni una gota para mantener la higiene del hogar", comentó la vecina.