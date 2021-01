Cómo ahorrar $50.000 en 100 días: el método que se hizo viral en las redes sociales

En el mundo de las redes sociales sucede de todo. Y hay cosas que ayudan a la economía diaria de los usuarios. En los últimos días se hizo viral un método de ahorro que ya da la vuelta al mundo.

El video original fue subido a TikTok por la usuaria lararunno03. En las imágenes editadas explica cómo ahorra $50.000 en sólo 100 días. La experiencia la llevó a cabo junto a su novio y una vez que la publicó no paró de crecer en visitas. Tan es así que esta mañana acumulaba casi 60 mil me gusta y más de 850 mil reproducciones.

¿Qué es lo que hace la joven para lograr su objetivo? Primero compró 100 sobres y los enumeró. Luego anotó en una hoja el monto que llevaría cada uno e hizo lo mismo con los sobres. El siguiente paso fue mezclarlos. El método consiste en sacar cada día un sobre distinto, poner dentro el monto que este tenga escrito y tacharlo en la hoja para llevar un control.

Según los propios protagonistas del video se trata de un sistema efectivo para ahorrar día a día. Claro que no todos fueron elogios en los comentarios. De Tik Tok pasó a Twitter y fue allí cuando empezó a recibir críticas. "No puedo parar de llorar", escribieron algunos usuarios para burlarse del sistema porque, aseguran la inflación se "come" parte del ahorro. Lo cierto es que frente a la suba de precios, en100 días el valor disminuye. Otros usuarios sostienen que "En 100 días van a tener lo mismo que pusieron en el sobre el primer día".

De todas formas, el método empleado por la usuaria lararunno03 cosechó miles de visitas y sólo será cuestión de probarlo para saber si se puede o no ahorrar %50.000 en tan sólo 100 días.