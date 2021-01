La Justicia de La Plata rechazó excarcelar al esposo de Carolina Piparo

Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada bonaerense Carolina Piparo, seguirá detenido como acusado de atropellar a dos motociclistas al creer que eran los delincuentes que acababan de robarle a su esposa la madrugada de Año Nuevo en La Plata, luego de que la justicia rechazó dos pedidos de excarcelación.



Así lo resolvió la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia, quien esta tarde no hizo lugar a los pedidos de excarcelación ordinaria y extraordinaria presentados por los abogados del imputado, Fernando Burlando y Fabián Améndola.



Buzali (47) está imputado de doble "homicidio en grado de tentativa", el cual prevé una pena de entre cuatro y 16 años y ocho meses de prisión.



"Así, la pena en expectativa, las especiales circunstancias que rodearon al hecho y la conducta posterior asumida por Buzali, me permiten inferir que no se encuentra garantizada su sujeción al proceso", señaló la magistrada en uno de sus dos fallos de cuatro páginas cada uno a los que accedió Télam.



Además de la pena en expectativa, la jueza consideró que existen "peligros procesales" si Buzali es excarcelado.



El esposo de Píparo está detenido desde el viernes pasado como acusado de atropellar con su auto la motocicleta en la que iban Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, quienes resultaron lesionados, durante la madrugada del 1 de enero último, en La Plata.