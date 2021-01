El consumo de productos comestibles impulsó el boom de verdulerías y panaderías

La necesidad prioritaria a satisfacer de cualquier persona es, sin dudas, la alimentación. Esa verdad, casi de Perogrullo, se manifestó con todo su vigor a partir de la irrupción del COVID-19, sobre todo en los primeros meses de la cuarentena, cuando sólo se podía salir del domicilio para realizar las compras en locales de cercanía y estaban autorizados a trabajar nada más que aquellos rubros considerados esenciales, la mayoría dedicados a la distribución de comestibles. Ahora, en estos días, salta a la vista ese otro resultado social que produjo la pandemia: el estallido de panaderías, verdulerías y almacenes.

En seis meses, de acuerdo a datos suministrados por la secretaría municipal de Producción, se habilitaron en La Plata 23 panaderías, 20 verdulerías y 84 almacenes. El fenómeno sucedió entre junio y diciembre de 2020, el año marcado por el coronavirus y el confinamiento.

Mientras que en ese semestre algunos comercios bajaban definitivamente la persiana y otros se volcaban a las ventas online y así buscaban salvarse con el recurso de la virtualidad, brotaban en los distintos barrios de la Ciudad pequeños negocios con oferta de alimentos.

DIVERSAS ZONAS

Todos esos comercios se abrieron en distintas zonas de la Ciudad, pues según los registros de la repartición municipal se regaron de pequeños emprendimientos de venta de comestibles el casco urbano, Villa Elvira, Los Hornos, Gonnet, Gorina, City Bell, San Carlos Ringuelet, Villa Elisa, Tolosa, Abasto y Olmos.

Imposibilitados los gastos en salidas y esparcimiento, como así también restringido el consumo de indumentaria, los sectores medios, que son, en definitiva, los que mueven el grueso de la economía, se inclinaron por no escatimar en el consumo de lo cotidiano y mucho de lo que no se desembolsó en otros rubros se derivó en productos alimenticios.

Esta explosión de nuevos negocios barriales se dio por la confluencia del corrimiento masivo del consumo casi exclusivamente hacia los productos comestibles, por la categoría de “esenciales” que adquirieron esos rubros mientras que muchos otros quedaron afuera y la visión de varios vecinos que advirtieron que en la venta de esa clase de mercadería había un negocio seguro.

VERDULERÍAS

Los casos más patentes en los se siguió esa lógica son los de las verdulerías. Y es que se trata del proyecto familiar más fácil de emprender: a la demanda estable se le suman la baja inversión inicial y la facilidad de instalación del comercio. Otra ventaja es la tendencia de la gente que, a partir de la pandemia, para mantenerse saludable, asumió una dieta con muchas más frutas y verduras.

Además, dentro de la amplia gama de rubros que pueden desarrollarse, el de las verdulerías requiere muy poca infraestructura, pues no necesita, por caso, como las carnicerías o rotiserías, de heladeras, y con poner los cajones con la mercancía a la vista alcanza.

“Esos más de 120 emprendimientos habilitados o con el trámite de habilitación iniciado en solamente seis meses significan que se solicitó la apertura de diez comercios por mes o que se abrió un comercio nuevo del rubro cada tres días”, estimó el secretario de Producción de la Comuna, Rogelio Blesa.

El funcionario entiende que el notable crecimiento de locales dedicados a la alimentación (Blesa mencionó también nuevas aperturas de pollajerías, vinotecas y fiambrerías) se relacionó con el hecho de que “la gente gastó en esos rubros porque no había circulación, no consumía en esparcimiento ni en otras compras que no fueran los productos esenciales y eso lo aprovecharon pequeños emprendedores”.

En las oficinas del área de Producción comunal advirtieron el “boom” de pedidos de habilitación de verdulerías, despachos de pan y almacenes. Según el análisis de Blesa, “algunos sectores cuentapropistas que vio caer la actividad y con algún respaldo económico apostó a abrir negocios de esas características: de productos esenciales, con poca inversión y rentables”.

En ese contexto se registraron cambios de emprendimientos. Cuentapropistas que se dedicaban a otros rubros que se vieron vedados intentaron con las verdulerías, panaderías o despachos de pan para sobrevivir mientras las restricciones perduraran.

120 emprendimientos fueron habilitados entre verdulerías, panaderías y almacenes en la Ciudad. El consumo de productos comestibles disparó la demanda de permisos para esta categoría de comercios

Los comercios de cercanía en los barrios fueron favorecidos por el consumo en plena cuarentena durante buena parte de 2020, marcado por la pandemia.