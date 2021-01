Horas clave por Morena: continuaron los rastrillajes cerca de la casa de Hernández

Con nuevos rastrillajes en la zona de Hernández donde vive Morena Daiana Gastañaga, sigue la búsqueda de la adolescente de 13 años que está desaparecida desde el martes por la tarde. Esta mañana, los operativos montados por la policía, hasta el momento, dieron resultados negativos ya que no lograron hallar pistas que conduzcan a dar con el paradero de la menor.

De los trabajos de campo participan efectivos policiales, perros entrenados y civiles. En ese marco, se viven momentos angustiantes en el barrio.

En cuanto a la investigación hay diversas aristas pero sigue de cerca una pista en particular: la tarjeta SUBE de la menor y el rastro que dejó su uso la jornada en que desapareció de su hogar.

En ese sentido, circuló una versión sobre el registro que indica que una persona activó el plástico ese mismo martes a las 15.15 en la estación de Gonnet del Tren Roca. Luego, a las 16.44, sacó pasaje en Plaza Constitución; y finalmente a las 23.17 en el interno 614 de la línea 174, de la ciudad de Buenos Aires. Y que los pesquisas se encuentran analizando filmaciones de las cámaras de seguridad para determinar si fue ella quien la utilizó.

Por otra parte, voceros judiciales señalaron que “hay varias puntas de dónde podría estar, estamos trabajando sin descanso con posibles domicilios y teléfonos” para determinar su paradero.

Otra pista sería la de dos remiseros que las habrían trasladado a Moreno y a una amiga, pero ambos aportan direcciones distintas de donde las habrían llevado, lo que despistó a los investigadores.

Mariana Portal, la mamá de la menor, habló hoy con EL DIA y aseguró no tener novedades sobre el paradero de su hija. “Hay un montón de gente buscándola en toda la ciudad de La Plata, pero no sabemos nada”, lamentó ayer al mediodía la mujer. Visiblemente preocupada, Portal indicó que “posiblemente Morena se ausentó de la casa” de la zona de 136 y 511, y que “a las 15.15 ya no supimos más nada de ella”. “Hemos consultado con amigos y amigas, hemos buscado e hicimos la denuncia policial”, añadió.

Por su parte Marisa, la tía de la joven, sostuvo que “estamos en la búsqueda desesperada de Morena, aunque todavía sin novedad”, y detalló los pormenores del día en que la chica se ausentó de su domicilio: “La mamá se fue a trabajar por la mañana y cuando volvió ya no estaba”. Y remarcó que “no se llevó ropa, ni mochila, nada, y su celular daba apagado”. Eso motivó que la familia comenzara a buscarla con preocupación y acudiera a la dependencia del barrio.

“Nos comunicamos con sus compañeros de la Secundaria, pero ninguno la había visto ni se había puesto en contacto con ella”, sostuvo Marisa. La describió como alguien de “de contextura física morruda, tiene un cuerpo de una chica de 15 años, de 1,62 de altura, tez blanca, cabello lacio apenas más abajo del hombro, castaño en las raíces y con dos colores en las puntas (azul del lado derecho y rosa del izquierdo)”. “La verdad -continuó- no tenemos idea de dónde puede estar, quién puede estar reteniéndola. Tampoco tenemos certeza de cómo estaba vestida” la adolescente cuando partió de su casa. La última vez que la habrían visto, agregó, “fue por 507 y 131”.

En torno a la búsqueda de Morena, su madre dispuso los números 221-4186814 y 221-4342446 para quienes puedan aportar información.