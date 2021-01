En La Plata, el precio de la carne subió más que el promedio del país

Los precios de la carne vacuna superaron más del doble el índice de inflación de 2020. Pero eso no es todo, carniceros de La Plata aseguran que “subió más del porcentaje que se dio a conocer en distintos informes del sector”, cercano al 74 por ciento promedio. No pueden calcular con exactitud, pero tienen la percepción que los cambios en las pizarras fueron vertiginosos en el último cuatrimestre del año marcado por la pandemia. Algunos sostienen que este mes iba a bajar el valor, pero ya se llegó casi a la mitad del mes y no hubo novedades a la baja, sostienen los comerciantes consultados en una recorrida realizada por EL DIA.

El mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario y compañías consignatarias (ROSGAN), publicó un informe en donde detallan que durante 2020 los distintos cortes de carne vacuna sufrieron un aumento del 74,8 por ciento.

“El aumento fue hasta un poco más. En 3 ó 4 meses subió muchísimo y la gente, como la plata no rinde, compra lo que puede”, aseguró Gerardo, dueño de una carnicería de barrio, en diálogo con este medio.

Remarcando que ya conoce quiénes son sus clientes, se percató que en el último tiempo “en vez de llevar un kilo se llevan 600 gramos de churrasco”, algo que marca cómo afectan los aumentos de los precios. Además indicó que, al aumentar poco y nada los sueldos, la diferencia se siente.

Por otro lado, dijo que muchos se vuelcan al pollo por el precio: “Optan por las promociones de pata y muslo o milanesas”, mientras que precisó que cayó la venta de cerdo porque “empardó el precio de la carne vacuna”.

Edgardo, quien se encuentra a cargo de una carnicería de la zona norte de nuestra ciudad, también cree que durante el 2020 el aumento “más del 74 por ciento.

“Se frenó un poco la venta, se nota. Aumentó un montón la carne y aún no bajó. Pensé que iba a bajar después de las Fiestas y aún no lo hizo”, le precisó a EL DÍA.

Los carniceros apuntan que la gente hace una selección quirúrgica de lo que van a llevar porque el poder adquisitivo decayó ante la suba de los precios que no tuvieron freno en el último tramo de 2020.

El Rosgan, indicó en su informe, que en relación al resto de las carnes que conforman mayormente la dieta de los consumidores nacionales, “el pollo fresco también mostró alzas significativas en el último mes del año, del 19,1 por ciento, mientras que, en pechito de cerdo los ajustes fueron más moderados, 4,4 por ciento por sobre el mes anterior”.

En comparación con los valores de diciembre de 2019, añadió la entidad, “el pollo incrementó su precio un 57,9 por ciento y el cerdo un 59,3 por ciento, unos 15 puntos menos en relación a los cortes de carne vacuna”.

“Antes se llevaban un kilo de churrascos y otro de picada. Ahora son 600 y 300 gramos”

Según un trabajo del el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), el consumidor final pagó por los cortes de carne bovina en diciembre pasado un 74 por ciento más que en el mismo mes del 2019, la carne aviar 58 por ciento arriba (pollo entero) y la porcina un 59 por ciento. Números muy similares al trabajo antes mencionado.

El IERAL de la Fundación Mediterránea señala que los cortes de la carne se incrementaron durante el 2020 “hasta el doble de la inflación”.

Según el estudio, a nivel del consumidor final, los cortes de carne bovina se ubicaron en diciembre 2020 un 74 por ciento arriba de los valores del mismo mes del 2019 (contra una inflación punta a punta del 36 por ciento).

La suba no necesariamente estuvo relacionada con la escasez del producto ya que, de acuerdo a datos oficiales y estimaciones propias del Ieral, la producción de las tres carnes habría llegado a 6,04 millones de toneladas, unos 133,6 kilos promedio por habitante, mientras que las exportaciones fueron de 1,19 millones (26,4 kilos per cápita).

Aunque el sector incrementó su producción y su exportación, los precios aumentaron por arriba de la inflación, en contraposición con los salarios que no siguieron el mismo ritmo. Así, el salario mensual promedio de la economía (sector privado formal) del 2020 permitió comprar 156 kilos de carne bovina, un 9,7% menos que en el 2019. Además, esta relación desmejoró sensiblemente hacia finales de año: se estima que en diciembre de 2020 el salario medio podía comprar 133 kilos de carne bovina, un 20% menos que en diciembre del 2019.

Esto repercutió en el consumo, que está en su mínimo histórico. Los segmentos de clases media y baja que permanecen activos en el mercado se encuentran seguramente al límite de su capacidad de pago. “Tampoco parece haber mucho margen para absorber otra ronda de subas importantes de precios”, explica el trabajo.

El salario promedio del sector privado registrado alcanza para comprar 20 por ciento menos de kilos de carne vacuna que hace un año. Permite llevarse 133 kilos. Con esta pérdida de poder adquisitivo, el consumo per capita retrocede y al mismo tiempo gana relevancia tanto la producción como las exportaciones, que llegan a niveles récord.

El consumo de carne bovina se habría ubicado en 49,7 kilos per cápita, el registro más bajo del último siglo, según plantearon en el sector. Por el contrario, el consumo de carne aviar se habría aproximado a 44,1 kilos per cápita, la cifra más alta de la historia.

100 años. En el último siglo, 2020 marcó el consumo más bajo de carne, con 49,7 kilos per capita, según distintos estudios de comportamiento de los clientes en referencia a la alimentación. La suba de los precios y los cambios de hábitos fueron dos factores que generaron ese récord negativo.