¿Lo sabías? Por qué las botellas de vino tienen el fondo hundido: no es para servir

Si bien la creencia popular indica que la extraña forma cónica de la base que tienen las botellas de vino es utilizada por el somelier para que pueda obtener un mejor agarre cuando sirve el vino, la realidad indica que no es esa la verdadera razón.

Por un lado está la explicación para los vinos espumantes. Esa especie de "hueco" en la que terminan esos envases de vidrio, no es más ni menos que para compensar la presión del la botella cuando se coloca el corcho.

Cabe destacar que tanto los laterales como el fondo son puntos débiles, pero gracias a esta forma se refuerza. Es por ello que cuanto mayor sea la presión, mayor deberá ser la hendidura. Esta es la verdadera razón por la que las botellas de champagne y bebidas espumantes tienen un fondo más pronunciado.

Ahora bien, en el caso de los que no son espumantes, esa hendidura no tienen la misma función y sólo se trata de una cuestión de vieja data. Según se explica en la revista especializada Wine Spectator, el origen de la cavidad tiene que ver con que, históricamente, los sopladores de vidrio dejaban esa parte cóncava para asegurarse de que la botella se mantuviera en pie. Como esto se hizo durante tanto tiempo, el fondo hundido se volvió una tradición y parte fundamental de la estructura. Hoy en día hay otros procesos y no es necesario que el fondo sea de esta manera, aunque de todas formas se ha mantenido el mismo diseño.

Es decir que la curva añade peso al fondo, lo que hace que el envase sea más difícil de derribar. Además, evita que el vidrio resuene fácilmente, lo que disminuye la probabilidad de que la botella se rompa durante el transporte; y facilita su limpieza y reciclaje al distribuir el chorro de agua por todo el fondo.

Pero eso no es todo porque esa forma permite que los sedimentos del vino se queden en los laterales del fondo cuando la bebida envejece y, de esta manera, no terminan en la copa.