Demoras en IOMA por una prótesis para un adolescente

Nahuel Jeremías Tempesta tiene 14 años y necesita de elementos ortopédicos indispensables para que mejore su salud. Lucila Bruschini, su mamá, volvió a reclamarle a IOMA que le de una respuesta. El adolescente padece Síndrome de Marfan , debido a lo cual tiene un pronunciado crecimiento desparejo de huesos y músculos que le provoca múltiples problemas.

En esta oportunidad reclamaron por una valva que tramitaron hace 90 días y que al día de hoy, tras intensos trámites y averiguaciones, no ha sido entregada por la obra social. “Estamos solicitando que le cubran la valva que venimos pidiendo desde hace más de tres meses, porque Jeremías la necesita para poder prolongar el tiempo de una operación de gemelos, barra tarsal y ligamentos”, explicó Bruschini.

En cuanto a la enfermedad que afronta Nanuel, dijo que “se llama Síndrome de Marfan, le afecta el colágeno de todo el cuerpo. Él tiene un aneurisma, luxación de cristalinos producto del síndrome. Ya tiene tres operaciones de tobillo y un retraso madurativo leve”.

Bruschini expresó que su hijo “necesita una operación de los gemelos para alargarlos, una operación de las barras tarsales y de ligamentos. Porque a él le crecen los huesos pero no los ligamentos y los músculos. Sin embargo, al tener un aneurisma, la operación puede ser un riesgo y tratamos siempre de retrasarla”.

En ese contexto manifestó su preocupación por la enorme demora en la entrega de la prótesis. “Desde IOMA dicen que no sabén por qué todavía no se aprobó. Luego me dijeron que no hay plata. Después me mandan a la sede central de 46, y de ahí a la de 7, que me vuelven a mandar la otra anterior. Me dicen que falta una firma, pero que no está”, manifestó”.

Según Bruschini “como Nahuel hay un montón de casos, por un pedido que no es tan costoso”.

El síndrome que sufre Nahuel Jeremías afecta el tejido conjuntivo, es decir las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo, aunque también daña al corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto.

En IOMA afirman que “el caso está en el área compras y pedido de cotización, a la espera de su resolución”.