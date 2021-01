Los ombúes de La Plata, motivo de reclamos: en el de 7 y 72 "hicieron un lechón al asador"

Algunos de los ombúes de nuestra ciudad están sufriendo el maltrato de vecinos. Estos árboles añosos son por estas horas blanco de distintos reclamos en varios puntos de la ciudad.

Uno de ellos se enmarca en la transcurrida esquina de 7 y 72. Allí existe un ejemplar que, según denuncian, fue incendiado en reiteradas oportunidades. Según contó Beatriz "el 31 de diciembre hicieron un lechón al asador y comieron todos ahí. Son gente que vive por acá pero no los que hicieron el muñeco". Según contó no es la primera vez que vez esta situación ya que también vio hacer asados en ese árbol y lo queman.

Preocupada por la situación, la mujer dijo que "cada vez está peor. Todos están llenos de hojas pero este está seco. Nadie le da importancia". También resaltó que "en el 147 no me dan respuesta, nunca vienen. En el 911 tampoco e incluso ayer vi pasar un patrullero después de que llamé y ni paró ni miró. También llame a Defensa Civil pero me dijeron que estaban cambiando el turno y no podían venir". Por último dio cuenta que a pocos metros de allí un pino atraviesa la misma problemática: "Lo prendieron fuego y nadie hace nada".

Otro reclamo por un ombú en malas condiciones llegó esta mañana desde 8 y 61, donde se encontraba personal de la Municipalidad trabajando. Los vecinos alertaron a EL DIA que lo estaban talando y los operarios aseguraron que "está roto, hay un hueco y se puede caer arriba de un tercero o un auto". Además explicaron que "lo vamos a bajar de altura porque está hueco. Lo han prendido fuego y está todo podrido. Se puede caer. No estamos en época de poda por eso se trata de un descope para bajar la altura".

Según contó una vecina que advirtió la situación, el ejemplar que se encuentra emplazado en la plazoleta frente a la Facultad de Bellas Artes "está hueco porque hacían asados contra el árbol. Ya lo denunciamos miles de veces, y no sólo en esta gestión, en otras gestiones también". En ese sentido sostuvo que "en lugar de resguardarlo, es más fácil cortarlo", y resaltó que los operarios comunales "a mi esposo le dijeron que hay una denuncia de los vecinos que ahí debajo de ese árbol se juntan a drogarse. Esa fue la primera respuesta que le dieron. Si es por eso no pueden cortar el árbol".