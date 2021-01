Buscan al conductor de esta camioneta acusado de atropellar a una joven en 12 y 47

Constanza Rozadilla todavía no puede creer cómo logró salir ilesa de un accidente que, según sus propias palabras, "pudo haber terminado en una situación mucho peor". La joven se refiere al siniestro que sufrió el pasado 13 de enero a las 9.55 de la mañana en calle 12, entre 46 y 47, en el que una camioneta de color rojo "tipo flete" la embistió cuando ella se dirigía en bicicleta hacia su trabajo.

Lo otro que, 48 horas después, todavía sigue sin entender es la actitud de la persona al volante de este rodado de no frenar para brindarle ayuda. "No puedo entender cómo no me ayudó. Pensar que este tipo de personas manejan es aterrador", sostuvo en diálogo con este diario.

Fue en ese marco que decidió comenzar a buscarlo ya que cree que "es necesario que enfrente a la justicia y se haga cargo de todos los gastos que he tenido que hacer estos días para poder recuperarme".

"No tengo ni un hueso roto, afortunadamente pero sufrí varios golpes y raspones producto de la caída. Tengo que agradecer a los reflejos que tuve en ese momento para doblar el manubrio de mi bicicleta y no terminar debajo de la camioneta", contó la joven.

Según sostuvo, se dirigía por calle 12, por el lado derecho, cuando sintió un fuerte golpe en la espalda. Unos segundos después, cuando volvió sobre sí misma se dio cuenta de que estaba tirada sobre la cinta asfáltica con un dolor intenso en el hombro izquierdo.

Indicó que, repasando la situación, se dio cuenta de que también había golpeado su cuerpo contra una camioneta blanca estacionada allí. Detalló que mientras un grupo de personas la asistía, lo primero que hizo fue preguntar si la camioneta había parado. "No, siguió de largo", le dijo una de las personas que le ayudó.

"No podía creer que esta persona no parara para ofrecerme su ayuda o al menos para saber cómo estaba. Con toda la información que viene circulando sobre asistencia a la víctima en caso de accidente, esta persona se fue. Es imposible que no haya escuchado el golpe porque los vehículos sienten hasta cuando pisan una botella de plástico" proyecta Constanza.

En la misma línea indicó que "independientemente de que haya parado o no, su actitud fue muy imprudente. Me quiso adelantar cuando sabía que los dos no íbamos a entrar en el espacio que quedaba. Por eso digo que este tipo de personas no deberían manejar".

La secuencia que describió Constanza a este diario, quedó reflejada en un video. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona se puede ver cuando pasa la camioneta y en el siguiente fotograma se ve a una persona en el suelo.

"Necesito que se haga justicia porque personas así no pueden manejar. Ponen en riesgo la vida de todos" cerró al tiempo que pidió que cualquier dato que se tenga sea aportado al 911.