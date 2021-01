City Bell: Aprovecharon que había un portón sin llave y se robaron una moto recién comprada

Una vecina de City Bell fue víctima de un robo que fue perpetrado por dos sujetos que aprovecharon que había un portón sin llave para ingresar a la propiedad y llevarse el botín: una motocicleta marca Gilera, Modelo Smash 110 de la que sólo había pagado dos cuotas.

A los ladrones poco les importó que el vehículo tuviera un traba volantes. Con sigilo y a cara descubierta, los delincuentes realizaron una serie de movimientos para poner la moto en dirección hacia la salida para más tarde darse a la fuga.

Según precisó a este diario la víctima del robo, el hecho tuvo lugar alrededor de las 2.00 de la madrugada de ayer viernes en una casa ubicada en 474, entre 14b y 14c.

Al domicilio ingresaron dos sujetos que andaban merodeando por el barrio y que aprovecharon que el portón de la propiedad se encontraba sin llave. Lo abrieron y uno de los individuos se dirigió directamente al lugar en el que se encontraba el rodado mientras el segundo aguardaba afuera haciendo las veces de "campana".

Al advertir que la moto tenía un dispositivo de seguridad, debió ingresar el secuaz a la propiedad para ayudarle a mover el rodado. Como se puede ver en las imágenes, en menos de un minuto y con sigilo, los sujetos lograron dirigir la moto hasta la entrada y huyeron, para angustia de su propietaria, quien, por sus compromisos y horarios laborales, tomó conocimiento de lo ocurrido ayer a la tarde.

"Ya no sabemos la cantidad de veces que han robado acá en la zona. Estamos muy cansados de la inseguridad. A mi, en particular ya me han robado dos veces. En la primera ocasión me sacaron la billetera cuando me dirigía a pie a mi trabajo. Ahora esto. Siento que es una pérdida de tiempo ir a la comisaría ya que nunca resuelven nada", se quejó la damnificada.

En la misma línea sostuvo que "la moto me la había comprado hacía dos meses y recién iba por la segunda cuota. Por eso, este robo genera mucha bronca y mucha impotencia".

Por el hecho fue radicada una denuncia en la comisaría de City Bell.