Se agravó la salud de Leopoldo Luque

El ex delantero Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo con el seleccionado argentino en 1978, “empeoró” su estado de salud en el marco de su lucha contra el coronavirus, afección que lo mantiene internado en terapia intensiva por décimo día consecutivo en la Clínica de Cuyo, de la ciudad de Mendoza.

El parte médico del centro asistencial informó ayer que el ex jugador de River y Unión “presentó un empeoramiento de su estado general”.

El texto indicó que el otrora futbolista y luego director técnico exhibe un cuadro febril, aunque se halla “hemodinámicamente estable, sin fallas en otros órganos”, añadió.

“Dentro de lo pesimista que es este parte con respecto a los otros anteriores, al menos está estable, permaneciendo en estado con interacción mecánica invasiva con buena respuesta a la misma”, agregó el director médico de la Clínica de Cuyo, el médico Andrés Donadi Suriani.

ardiles, recuperado

Otro ex campeón del mundo con la Selección del ´78, Osvaldo Ardiles, recibió ayer el alta de coronavirus luego de dos semanas, según lo comunicó en sus redes sociales. “Para todos mis seguidores: Muy contento de poder decirles que me he recuperado de Covid 19. Testee positivo el primero de enero y a partir de allí ha sido una pelea muy grande con este virus horrible”, escribió en Twitter.

Por último, Juan Carlos ‘Chango’ Cárdenas, emblema y gloria de Racing, se recupera de coronavirus, enfermedad que obligó a una internación en un centro asistencial, a partir de un ligero cuadro de neumonía. El santiagueño, de 75 años, podría recibir el alta en los próximos días.