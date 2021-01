Morena Rial debutó como actriz en Villa Carlos Paz y recibió flores de su papá

Morena Rial hizo anoche su estreno como actriz en "La Mentirita", una obra de teatro que se está llevando a cabo en Villa Carlos Paz. Comparte escenario con Freddy Villareal, Iliana Calabró, René Bertrand, Rodrigo Noya y Laura Bruni.

Antes de la función compartió en sus redes sociales el ramo de flores que recibió de su papá, Jorge, con el siguiente mensaje: "¡Hija te amo! No hace falta que te lo escriba. Pero lo hago para que se te grabe. Eso y que tenés una familia que te banca. ¡Muchos éxitos para hoy!".

Pero no fueron las únicas flores que recibió More, ya que Romina Pereiro -actual pareja de Jorge Rial- también le envió un ramo con una dedicatoria: "More: tenés el mundo a tus pies y a tu familia que te acompaña para que elijas tu camino y la rompas, como lo vas a hacer hoy".

Tras un 2020 en el que por momentos se mostraron distanciados, parece que la relación entre el conductor de Intrusos y su hija volvió a recomponerse. Veremos cuánto tiempo dura.