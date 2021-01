Trotta a los gremios: “En la mitad de las provincias apoyaron la presencialidad”

“Los gremios acompañaron el regreso a la presencialidad durante el 2020 en más de la mitad de las provincias argentinas y no había vacuna”, lanzó ayer el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, al ser consultado sobre los reparos que el lunes esgrimió el sindicato Ctera sobre la vuelta a las aulas en marzo, advirtiendo que la vacunación “no es condición indispensable”.

De esa manera, el funcionario nacional defendió el impulso a la medida de la presencialidad en el próximo ciclo lectivo, en el marco de un viaje que realizó por las provincias de Cuyo y el Noreste, donde mantuvo reuniones en ese sentido.

Trotta se viene reuniendo con los equipos educativos de las 24 provincias para “maximizar la presencialidad de manera segura en cada región”. Y, en ese contexto, señaló que “nuestros niños deben regresar a las aulas de manera responsable, por la centralidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y también, por el impacto subjetivo de la pandemia, la socialización y los vínculos”. Y explicó que con esa agenda se avanza con cada gobernador “en la búsqueda de compromisos que nos permitan llevarle tranquilidad y certidumbre a todas las familias argentinas respecto del regreso seguro y cuidado a las escuelas”.

Respecto de las inquietudes expresadas por Ctera, que a través de un comunicado pidió discutir la presencialidad de las clases en el marco de la paritaria docente que se inicie en febrero, el Ministro indicó: “A través de la paritaria nacional docente, en el mes de julio regulamos la adecuación de las condiciones de trabajo en contexto de pandemia y su organización en el ámbito escolar para el retorno a las aulas; y en noviembre acordamos que el salario mínimo docente nacional sería de 27.500 pesos a partir del 1° de diciembre de 2020 y se renovó por cuatro meses más el pago de una suma extraordinaria de 4.840 pesos”.

Y remarcó: “Buscamos profundizar esos acuerdos y el diálogo para que todos los integrantes del sistema se comprometan a iniciar las clases en marzo con la presencialidad”.

Respecto de la vacunación, el funcionario ratificó: “Los docentes constituyen uno de los grupos prioritarios que ha definido nuestro gobierno para recibir la vacuna”. No obstante, aclaró que no es condición indispensable para que reabran las escuelas al punto que “los gremios acompañaron el regreso a la presencialidad durante el 2020 en más de la mitad de las provincias argentinas y no había vacuna. Su esfuerzo para llevar adelante la continuidad pedagógica y mantener las escuelas abiertas para garantizar los módulos de alimentación, son muestras de su enorme compromiso. Vamos a trabajar mancomunadamente para que las y los alumnos regresen de manera cuidada a las escuelas de todo el país”.