La Justicia resolvió que el esposo de Carolina Piparo siga preso

La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata rechazó el pedido de excarcelación hecho por la defensa de Juan Ignacio Buzali. Por lo que resolvieron que el esposo de Carolina Piparo debe seguir detenido en la causa que se lo acusa por homicidio en grado de tentativa.

"(...) las resoluciones impugnadas que no hacen lugar a las excarcelaciones de Juan Ignacio Buzali (ordinaria y extraordinaria) se encuentran fundadas y ajustadas a derecho", sostuvo la Sala de Feria de dicha Cámara en su falló de esta tarde, al que accedió este diario que confirmó el rechazo a los planteos de la defensa que había resuelto en primera instancia la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia.



Ayer, la Cámara realizó una audiencia en forma virtual en la que los abogados defensores Fernnado Burlando y Fabián Améndola plantearon sus argumentos para pedir la excarcelación, mientras que los particulares damnificados hicieron lo propio para que se mantenga la detención.



Buzali está detenido desde el 9 de enero último, luego de que la fiscal Eugenia Di Lorenzo le imputó el delito de "doble homicidio en grado de tentativa" en perjuicio de los dos motociclistas que atropelló al confundirlos con "motochorros".



En su declaración indagatoria, Buzali afirmó que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente", que "jamás" quiso "lastimar a nadie", y que al momento del hecho estaba "nervioso, abrumado y temeroso" pero "no enojado" ni alcoholizado.



Para la fiscal Di Lorenzo, Buzali conducía a "toda velocidad" y embistió "de lleno" a las víctimas, y que no se advirtió "ninguna maniobra de esquive".



Por su parte, Piparo denunció haber sido asaltada por "motochorros" la madrugada del 1 de enero último en la calle 47, entre 15 y 16, de la capital bonaerense, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa.



Según la legisladora, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos "motochorros" que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.



La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, identificados como Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, quienes tripulaban la moto y resultaron heridos.