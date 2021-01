Experto defendió el uso de la invermectina para tratar y prevenir el COVID

Pierre Kory, médico estadounidense que lidera un grupo de especialistas en cuidados críticos centrados en el COVID, consideró que la invermectina -un antiparasitario de amplio espectro- podría ser un puente complementario contra el coronavirus hasta que la vacuna esté plenamente disponible y consideró que “hay una evidencia creciente” de la eficacia de ese producto en el lucha contra la pandemia.

Las declaraciones de Kory, en el marco de una reunión del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos, se suman a un amplio debate global en torno al uso de la invermectina como terapia para ciertos casos de coronavirus, en el que las opiniones se dividen entre quienes creen que es eficaz para detener la replicación del virus en los pacientes afectados y aún como método de prevención de la enfermedad, mientras otros destacan que no hay suficiente evidencia de eso y alertan sobre la necesidad de utilizar altas dosis, potencialmente tóxicas, para obtener los efectos buscados.

Mientras la polémica sigue, en la Argentina, el uso de invermectina no fue avalado por la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica para el tratamiento del COVID-19, aunque provincias como Misiones, Salta, Corrientes y Tucumán lo aprobaron.

El hecho de que este medicamento no haya sido avalado a nivel nacional tiene que ver con que la evidencia científica a su favor no es todavía clara y los estudios que se hicieron hasta ahora no cuentan con el número suficiente de pacientes para demostrar su eficacia.

Según Kory, la invermectina, “sin duda, es otra herramienta” a tener en cuenta contra la pandemia: “no es que crea que la ivermectina pueda ayudar a las personas. Sé que lo hace…se observa en los pacientes tratados con este medicamento un tiempo de eliminación viral más rápido, cargas virales más bajas, tiempos de recuperación más acelerados y tasas de mortalidad menores”, sostuvo el especialista.

Kory también dijo que de su experiencia surge que “uno de los efectos más profundos de la ivermectina, es que ha demostrado que previene la transmisión del virus”.

Según la FLCCC, el grupo de médicos que estudian terapias para el coronavirus y que Kory preside, los datos existentes muestran que la invermectina ha demostrado en una década prevenir la replicación de muchos virus, incluidos la influenza y el Zika. El fármaco “también previene la replicación de COVID-19, lo que provoca la ausencia de material viral en dos días”.

La ivermectina, agregan, tiene propiedades antiinflamatorias (una característica común de los pacientes que padecen COVID grave es causada por una respuesta inmunitaria demasiado vigorosa y una respuesta hiperinflamatoria).

Agrega que “la ivermectina disminuye la carga viral y protege contra el daño orgánico en múltiples modelos animales cuando se infecta con coronavirus similares”. Al mismo tiempo, los profesionales del mencionado grupo destacan que “se ha demostrado que es un medicamento seguro y asequible con efectos secundarios mínimos”.