El clan Montaner: los Kardashian latinos rendidos a la gracia de Dios

En una conferencia de prensa virtual, de la que participaron medios de más de quince países, entre ellos EL DIA, el clan Montaner se mostró desacartonado, divertido y disfrutando de una convocatoria que, admitió el patriarca, don Ricardo, nunca en todos sus años de carrera había logrado y que se debe, en gran parte, al avance de las herramientas técnicas que se han dado en estos tiempos pandémicos.

Mau, Ricky, Camilo y Ricardo le hicieron frente con mucho entusiasmo y buena onda a los problemas técnicos de una jornada realizada a través de Zoom que, hasta que el video empezó a funcionar, bromearon y hasta cantaron para matizar la espera. Histriónicos, sortearon a pura risa la incomodidad y, sin aires de divismo, y en un marco de total soltura, se dispusieron a contestar sobre el primer proyecto musical que protagonizan: “Amén”.

Como el nombre lo indica, se trata de un tema espiritual que, además de los varones Montaner, también incluye las voces de la hija de Ricardo, Evaluna, y de su marido, Camilo, el de los bigotes simpáticos que, el año pasado, causó sensación en las plataformas entonando su contagiosa “Tu eres perfecta” y que ahora suena con su “Ropa cara”.

Escrita, producida, interpretada y armada entre todos sus integrantes, “Amén” es definida como un canto de auxilio universal con la que quisieron dejar los brillos de la fama de lado y mostrar su costado más honesto.

“’Amén’ nos muestra a nosotros desde la intimidad y la humildad más absoluta (...) Nos dejamos ver vulnerables y nos dejamos ver débiles cuando estamos a los pies de Dios pidiéndole por favor por algo’’, manifestó el cantautor argentino-venezolano, sobre esta canción que también definieron como una “oración musical”.

Aunque el mensaje resuena en este presente pandémico, y Montaner está seguro de que cuando pase el tiempo la canción “se va a convertir en un momento de evocación para gente que haya pasado un momento especial en esta época”, no ha sido la intención del clan cantarle a este contexto. “Queremos que quede colgadita, como un mensaje, para que la gente se arrope con él en el momento menos pensado y en el momento que más lo necesite”, explicó.

Lo interesante de esta balada atemporal, “que puede adaptarse a cualquier situación de dolor y desesperanza que una persona esté viviendo”, según aseguró Ricky, es que respeta el estilo musical de cada uno de los integrantes del clan, por lo que se pasea sin prejuicios entre las baladas del padre, el reggaeton mezclado con pop de los hijos, así como el urbano romanticón del yerno y las melodías dulces de la joven.

Esta fusión, que es “lo que suena hoy”, admitió Ricardo, “no es otra cosa que una consecuencia del pop que hacíamos cuando comenzamos en los 80 pero evolucionada, algo que hoy se conoce como urbano”. Para el intérprete de “Soy feliz” es “una torpeza encasillar los estilos” porque, a su criterio, “a la música hay que dejarla que fluya y evolucione”.

Se trata de un tema más que especial para el clan que, por primera vez, después de años de escuchar esta petición por parte de sus seguidores en las redes sociales -si juntan los de todos tienen casi 200 millones-, se aúna en un proyecto. Pero la gesta se hace más familiar aún porque el video de la canción, que hasta días atrás marcaba 109.735.669 de views en YouTube desde su estreno el 23 de diciembre, fue realizado bajo la dirección de Marlene, madre y suegra de los jóvenes y mujer de Ricardo, para quien “compartir con ella el éxito de este video es algo que me llena de orgullo”.

ADMIRACIÓN Y ORGULLO MUTUO

Aunque reconoció que le resulta “fácil olvidarse que nuestro padre es Ricardo Montaner cuando uno lo ve todos los días”, Ricky remarcó la bendición de haber “tenido la oportunidad durante toda nuestra vida de aprender de un maestro en casa”, una “fortuna” a la que no todos los artistas pueden acceder. Por eso, mientras su aventura musical junto a su hermano Mau sigue en alza desde que se lanzaran al mercado latino como dúo en 2011, “poder decir que, en el momento de la carrera en la estamos, tenemos un éxito como el que tenemos junto a Ricardo Montaner, ni siquiera pensar en nuestro padre, es un logro inmenso”. El cantautor de 30 años, que está en pareja con la modelo e influencer argentina Stefi Roitman, no ahorró en elogios para su papá: “Soy fanático de la música de Montaner desde que nací, así que haber podido estar con mi ídolo en una canción, es un sueño hecho realidad”.

Camilo Echeverry (26), el cantautor colombiano que se sumó al clan a partir de su relación sentimental con la también cantante y actriz Evaluna -se casaron el año pasado tras cinco años de noviazgo-, ya había cantando junto a su mujer y sus cuñados, sin embargo, es la primera vez que le toca trabajar con su suegro. Y sabiendo cómo de tensas pueden ser esas relaciones, el simpático intérprete no dudó en tirarle flores a don Ricardo, que sonreía amablemente mientra lo escuchaba hablar con atención. “Yo sí me siento muy emocionado, como con una súper medalla, de saber que ahora canté con Montaner. Sé que tengo que ser humilde la vaina pero me llena de orgullo”, halagó Camilo.

-¿Y qué sentís vos, Ricardo, de haber podido trabajar con tus hijos?

-Normalmente sucede en las familias que los papás suelen arrastrar de alguna forma a los hijos pero, al mismo tiempo eso, a veces eso le pone como un techo a los hijos (...) Lo que me hace sentir más tranquilo y mejor es que yo aquí no arrastro a nadie, sino, todo lo contrario. Los muchachos han estado remando en dulce de leche con esto de tener a un papá que es artista y que, a veces, cuesta más trabajo de lo que la gente se pueda imaginar. Cuando tienes un papá que hace lo mismo que tú, primero tienes que ver qué se hace con esa sombra o con ese techo bajo. En el caso de Mau, Ricky y Camilo, lo bueno es que su evolución artística les ha permitido trazarse cada uno un camino propio y no depender del papá. Ellos han tenido un éxito increíble del cual yo, no solamente me siento orgulloso, sino del cual me cuelgo también para beneficio de mi propia carrera, y el ejemplo es “Amén”.

En este sentido, vale mencionar que “Amén” es el primer sencillo del álbum homónimo que Ricardo publicará entre marzo y abril. Este material, además, incluirá otras ocho colaboraciones familiares.

POR OBRA DE DIOS

En relación al éxito de esta canción, el clan no dudó a la hora de asegurar que existe una razón de cuatro letras por detrás: Dios.

“¿Cómo no sentir que está claro que Dios te respalda en público cuando en dos semanas, gracias a Dios, hemos llegado a 100 millones de vistas? El video, al otro día de su publicación, era el más visto del mundo, y si te pones a pensar de dónde sale eso… dices ‘bueno, la canción es muy bonita, qué bueno; nosotros cantamos bastante afinaditos, qué bueno’, pero eso solo así no alcanza. Esta canción no es otra cosa que Dios obrando en nuestros propios corazones”, se entusiasmó Ricardo.

Para Mau, haber podido ser parte de “Amén”, y ser protagonista de su suceso, fue una confirmación. “En lo personal, mi vida entera, desde que tengo diez años, le he servido a Jesucristo, y desde esa edad estoy constantemente buscando la manera de servirle de mi propia forma. Desde muy chico tengo claro qué es lo que quiero hacer con mi vida y cómo. Y con esta canción siento que ha sido de esas que te confirman que todo lo que vengo haciendo desde hace rato valió la pena, y que no me he equivocado en hacerlo”, manifestó el intérprete de 27 años.

“Mi hermano Ricky y yo hacemos un estilo de música que la gente juraría que no tiene nada que ver con Dios y eso es de las cosas que más me encantan porque Dios puede usar hasta las cosas que uno ni siquiera se imagina para su bien. Ricky y yo somos testimonios perfectos de, literalmente, dos personas que en teoría Dios no debería usar pero que nos usa igual. Amo eso, amo que esta canción toque la vida de tanta gente y que todo lo que he preparado en privado, se esté dando públicamente gracias a Dios”, consideró.

Ricky sostuvo que, muchas veces, en la música, hay cuestiones que no se pueden explicar de manera racional y que sin saber por qué algunas canciones por las que nadie apostaría ni dos pesos sorprenden gratamente por tener algo que las hace especiales. “Si no existe ese no sé qué, no pasa lo que está sucediendo y eso va más allá de la época que estamos viviendo. Ese no sé qué es por un toque especial que tiene Dios y un propósito que tiene Dios con la canción que es muchísimo más grande que cualquiera de lo que estamos aquí”, profundizó.

Camilo, que acaba de alcanzar diez nominaciones a los premios musicales Lo Nuestro, se refirió a la etimología de amén, una palabra que siempre creyó que significaba “así sea” pero que, gracias a un “estudio súper interesante” que leyó, descubrió que significa “así es”, algo “bien diferente porque cuando dices que así sea es para las cosas que no son pero que tu esperas que sean, pero cuando dices amén lo dices con la certeza de que así ya es, como si lo que están pidiendo ya les fue dado”.

LO QUE ESTÁ POR VENIR

En este sentido, siguiendo la propuesta de su suegra Marlene, Camilo admitió que si tuviera que elegir una palabra para definir a este 2021 que recién se inicia, elegiría “confiar” porque desea “confiar en los planes que Dios tiene para mi vida, y a través de mi vida, y en los talentos que él me dio para materializarlos en los planes que tengo para este año. De la mano de eso, que venga que venga lo que venga”.

Para esta temporada, Mau & Ricky admitieron tener claro “dónde queremos ir y aunque no tengamos claro dónde vamos a llegar, tenemos la mirada puesta en Dios, y Dios es quien va moviendo todas las piezas y alineando el camino. Lo que sí tenemos claro es que será un año lleno de música, en el que esperan -pandemia mediante- volver a girar en tanto sus mayores fortalezas están “arriba del escenario”, donde logran manifestar una “química única”.

Los planes para Ricardo, además de su nuevo disco, tendrán que ver con la renovación. “Siento que estoy renovando mi vida tanto interior como profesional, algo que incluye una serie de retos que no están ligados a la ambición ni a lo material, sino que tienen que ver con la satisfacción personal, con la plenitud, y hacia eso siento que me enfoco”.

Más allá de sus carreras individuales, “Amén” abrió la puerta a la posibilidad de seguir funcionando como clan, algo que los llevó a soñar con la posibilidad de convertirse en una especie de Kardashian latinos que los llevaría a contar su día a día en un reality y en el que Camilo, por designio unilateral de sus cuñados, se quedaría con el trono: “Cami sería Kim”, anunciaron entre risas.

Según Ricky, tener un programa propio en el que contar las novedades de la familia “es algo que hemos tenido en mente durante mucho tiempo y siento que es un sueño, o una visión, que Dios le reveló a mi padre”. Para el cantautor, ser integrante de una “familia ejemplar pero no perfecta”, que funciona a través del “amor” y del “respeto”, lo que los hace “salir de los momentos de crisis distinto”, es mérito de Ricardo.

“Mi papá ha tenido eso en el corazón desde hace más de quince años y poco a poco se va acercando más el momento que se va a dar (la posibilidad de tener el reality)”, manifestó Ricky, consciente de que “Amén” fue y es un impulso importante.

“Nos hemos dado cuenta, y me lo han confirmado amigos y gente que admiro, sobre lo que causamos no sólo individualmente sino como familia, como núcleo, como como valor (...) No sé cuándo vaya a salir pero siento que hay mucho que podríamos dar y contar como familia. Si bien es cierto que nos enfocamos en nuestras carreras individuales, lo que podemos llegar a impactar como familia es aún más grande que eso, no lo dudo”, valoró Ricky.