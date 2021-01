Bronca en La Plata por cortes de luz y falta de agua en medio del calor agobiante: "Tuvimos que dormir en el patio"

El calor en La Plata, tras una seguidilla de días con el termómetro al rojo vivo, parece no dar el brazo a torcer. Y a ese ese ritmo también se suceden los cortes de luz y de agua. Este combo de calor infernal y apagón, a decir de los damnificados, se ha convertido en una pesadilla. En este caso los reclamos provienen del corredor norte de la Ciudad, donde los damnificados aseguran que pasaron la noche sin energía, por ende sin refrigeración ni ventilación, lo que complicó seriamente el momento del descanso.

Este era el caso de los usuarios que viven en 518 entre 1 y 2 en Ringuelet. Carina, una damnificada, lamentó que "pasamos toda la noche sin luz, una verdadera pesadilla". Según describió, el suministro "se cortó ayer a las 12 y volvió a eso de las 21, pero se cortó nuevamente a la medianoche y todavía estamos padeciendo este apagón, con el atenuante de que Edelap no te atiende".

"Soy de 3 y 518, estoy indignado. Se cortó ayer y no ha vuelto. Tengo la heladera... Tengo que tirar comida del freezer, con lo que sale la comida. Edelap no me da pelota. Soy una persona mayor que necesita el ventilador. Esto es una vergüenza, es lo peor que existe", manifestó Luz

El corte de energía eléctrica alcanzaba también a la zona de 6 entre 515 y 516. Leonardo es uno de los damnificados y sostuvo que "se trata de un corte inmenso, que afecta a todo el barrio desde ayer a mediodía".

El vecino también dio cuenta que la falla del servicio eléctrico afecta a la localidad de Tolosa, ya que su madre domiciliada en 3 y 526 "pasó toda la noche sin luz". En ese sentido, dijo que "tenemos miedo por la inseguridad que provoca la situación". Y agregó: "Tampoco tenemos agua, pero eso ya no nos sorprende".

Mónica, de 5 entre 521 y 522, aseguró que "en Tolosa seguimos sin luz ni agua desde ayer, estamos realmente a la deriva y nadie nos escucha". A su vez, Estela Martínez, de 7 y 520, sostuvo que ayer se cortó el servicio dos veces y que aún se encuentra sin energía. Mientras que María Inés de 6 y 582, dijo que "no se puede más, todavía no volvió la luz".

Las quejas también se hacían oír desde 3 y 520. Nora aseguró que "estamos perdiendo toda la comida que tenemos en el freezer, en un rato tendremos que desechar todo a la basura y seguramente Edelap no ser hará cargo". En tanto, Alejandra López expresó: "Encima que no hay luz tenemos un hilito de agua. Debido que Edelap no da respuestas tendremos que encarar esta situación por otro lado". "Lo que más exaspera es que no dan precisiones acerca del retorno del suministro, de ese modo los vecinos podríamos, por lo menos, tomar acciones para sufrir lo menos posible esta situación", añadió.

Los cortes de energía se extendían a Gonnet y Villa Castells. Por caso, Omar de 16 entre 490 y 492 lamentó que la electricidad se corte "cada dos minutos". "Uno desenchufa todo pero igualmente Edelap te deja sin luz. Es un peligro lo que hacen con estas interrupciones, se nos va a quemar todo", señaló.

Asimismo se reportaron explosiones en un transformador ubicado en 20 y 483. Este hecho ocurrido en horas de la noche produjo un apagón que afectaba a cientos de familias. A raíz de los chispazos y advertencias de incendio se hicieron presente los bomberos de la jurisdicción, de acuerdo con los datos consignados por una frentista del sector.

En tanto, Andrea Luján denunció baja tensión y falta de agua de red. "Todos los días hay muy poca presión en horas de la mañana hasta las 8. Además, hace varios años que no tenemos agua potable y todos los días tenemos que ir a la delegación de Villa Castells, donde ABSA nos da 3 bidones de 6 litros. Esa postal de largas filas al sol se repite todos los días a las 9.30 de la mañana. Luego, el camión se traslada a la delegación de Gonnet y allí se repite la historia para los vecinos del otro lado de Centenario", describió.

Rocío, de 3 y 500, manifestó que "ayer estuvimos 6 horas sin luz y hoy volvimos a quedarnos en el oscuro". Según Edelap, expresó, "hay cuadrillas trabajando, pero nosotros seguimos padeciendo la falta de servicio y el calor". "Anoche no se pudo pegar un ojo", indicó.

Las interrupciones llegaban hasta el barrio Savoia de City Bell, según usuarios de 12 y 475. "Los vecinos hicimos reclamos a Edelap pero no tenemos respuestas de cuándo van a restablecer el servicio. Nadie te atiende el teléfono, es todo por WhatsApp o con la máquina, una vergüenza total", lamentaron. Los afectados precisaron que el faltante de energía "comenzó a las 3.30 y afecta más que nada a ancianos, niños y bebés como también a personas enfermas, por lo que necesitamos una solución urgente".

Uno de los relatos más dramáticos en este contexto fue el de Sol, una vecina de 4 entre 511 y 512. "Tengo un hijo con discapacidad, hace poco fue operado del corazón. Anoche, a falta de energía para prender los ventiladores, tuvimos que dormir en el patio por el calor. Estamos a la deriva, esto es indignante. Y Edelap no te da respuestas", dijo.

Edelap informó esta mañana que "su personal se encuentra abocado a la reparación de una avería que se produjo durante la noche en la red barrial que alimenta sectores puntuales de Tolosa, Ringuelet y Gonnet. En el contexto de la elevada demanda eléctrica por la ola de calor, se lograron las primeras restituciones parciales y se continuará trabajando hasta que todos los vecinos cuenten con servicio normal. Se estima finalizar con las tareas en las primeras horas de la tarde".

"Se recuerda a los usuarios de los sectores afectados que la situación ya ha sido detectada y está siendo monitoreada desde el Centro Operativo, por lo cual no es necesario realizar un reclamo técnico. Ante interrupciones puntuales o individuales, los usuarios pueden ingresar una solicitud de servicio técnico a través de WhatsApp al 221 6160116"

1.Utilice el aire acondicionado en 24 grados, manteniendo los ambientes cerrados sin filtraciones de aire al exterior, cerrando puertas, ventanas, cortinas y persianas.

2. Recuerde que si el filtro de su aire acondicionado está sucio el aparato consumirá un 10% más de energía. Corrobore periódicamente su estado.

3. Los ventiladores consumen una décima parte de la energía que consumen los equipos de aire acondicionado.

4. La heladera o freezer deben estar lejos de la luz directa del sol y de cualquier otra fuente de calor. Procure no guardar alimentos calientes en la heladera.

Cabe destacar que en muchos casos la falta de agua obedece a las fallas eléctricas. Pero también hay muchos barrios que hace días no cuentan con el servicio esencial y, para colmo de males, en medio de una pandemia que es esencial para los cuidados sanitarios.