Pampita, furiosa: "Se regocijan con la enfermedad"

Pampita tiene coronavirus. Se encuentra aislada junto a su esposo y fue muy criticada en las últimas horas por la falta de cuidados durante su viaje a México para celebrar su cumpleaños, sobre todo teniendo en cuenta que está cursando el cuarto mes de embarazo.

Es por eso que la modelo no aguantó más y explotó en las redes sociales con un fuerte descargo. “Empatía 0” fue el título que eligió para su publicación. Allí cuestionó a los medios de comunicación por el trato que los periodistas le dieron a su test positivo de Covid.

“Parece que si te contagias los medios te crucifican! como pueden insultarme sólo por estar enferma?”, comenzó diciendo Pampita, y agregó que el virus está en todas partes de modo que nadie está exento de contraerlo. “El que se enferma no es un villano en esta historia, es la víctima”, manifestó.

Más adelante aclaró que sus vacaciones las hizo con amigos y familiares, y que nadie de ellos se contagió. "Se regocijan con la enfermedad de otra persona", dio sobre las críticas y agregó que "muestran su verdadera esencia en cada comentario, y le dan a la gente su peor versión”.

Pese a su furia, la ex de Vicuña no deseó que se contagien sus detractores “porque realmente te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado. Jamás haría leña del árbol caído”.