Cuestionamientos, canjes y ¿negligencia?: el contagio de Pampita desató la polémica

La noticia de que Carolina Pampita Ardohain tiene coronavirus acaparó toda la atención de los medios de comunicación y la modelo fue blanco de varios cuestionamientos. A pesar del interés por su bienestar, el de su beba en camino y el de toda la familia, varios periodistas pusieron el foco en las infracciones que habría cometido tras regresar de viaje.

Después de haber permanecido aislada por un caso positivo de un integrante de su familia, fue la propia conductora quien comunicó por redes el resultado de su hisopado y el de su esposo, Roberto García Moritán: “Sí, estoy contagiada de coronavirus y Robert también”, afirmó, para luego aclarar que el resultado de los testeos de sus hijos dio negativo, pero “por las dudas” se volverán a hacer otro. “Ellos están perfectos de salud. No tuvieron ningún síntoma. Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar está contagiado”, añadió.

Además de agradecer los mensajes de cariño y apoyo, Pampita aclaró que llegó a la Argentina desde México (viajó allí para festejar su cumple de 43 y para anunciar su embarazo) y su PCR dio “negativo, como corresponde. Fui a hacerme el hisopado por el protocolo porque tenía un viaje programado y por eso me enteré. Desde ese momento, estamos con Robert aislados en una habitación”. El viaje que menciona era a Miami, ya que estaba invitada al cumpleaños de 15 de la hija del ex futbolista chileno Iván Zamorano.

Apenas confirmada la noticia por la protagonista, los minuciosos análisis sobre su “dudoso” comportamiento invadieron la pantalla y los portales. En “Informados de todo”, el periodista Diego Estévez enumeró las posibles fallas de la ex jurado del “Bailando” una vez que regresó al país. De acuerdo al profesional, habría violado el artículo 205 del Código Penal Argentino porque no respetó el aislamiento al volver de México. En primer lugar, estuvo junto a su esposo durante el fin de semana en el Hotel Hilton de Pilar. También, según se rumoreó, habrían asistido a un velorio y “posiblemente” recibieron gente en su casa. La otra infracción: sus hijos fueron a visitar a su papá, Benjamín Vicuña, pese a que también deberían haber estado aislados.

“Ellos están perfectos de salud, no tuvieron fiebre, ningún síntoma. Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar está contagiado”, es la frase que le hizo mucho ruido al actual conductor de “Intrusos”, Adrián Pallares, que manifestó en vivo su indignación. “Es muy feo el mensaje de ‘están todos sanos, ninguno está contagiado’. No lo sabés, porque si te hiciste un hisopado que es muy cercano en días, no lo sabés. La verdad es que para eso tienen que hablar los médicos”, fue su argumento.

Además, el periodista analizó las imágenes del cumpleaños de Pampita en Cancún y criticó: “No nos juntemos 40 ó 50 personas en un lugar. A los besos, será al aire libre pero es contacto estrecho de una manera impresionante”. En relación al lugar y al momento en que pudo haberse contagiado, Pallares también fue tajante y señaló que durante los nueve meses en los que condujo un programa sobre el coronavirus en A24, “nunca escuchó a un paciente que sepa dónde se contagió”. Y, para cerrar, trató de “soberbia” a Pampita por decir “no me contagié allá y me contagié acá. Tenés que guardarte”, sentenció el periodista.

los canjes por encima de la salud

El tema sobrevoló por muchos medios, pero una de las que se animó a decirlo explícitamente fue Mercedes Ninci en “Los Ángeles de la mañana”, durante la charla con la especialista invitada, la doctora Mariana Lestelle, que habló sobre el cuadro de salud de Pampita.

La médica clínica indicó que es importante analizar “el período ventana” y la panelista Barby Franco la interrumpió para aclarar que “todos los asistentes a la fiesta” se hicieron un test PCR para viajar, y que tanto en la ida como en la vuelta, los resultados “fueron negativos”. Y agregó: “Se supone que se contagió el fin de semana o uno de estos días”. Fue ahí cuando la periodista cordobesa cortó a su compañera para “decir una cosa que por ahí suena antipática”: “La realidad es que mucha gente que está yendo a hacer esos canjes al Caribe está viniendo con Covid también. Entonces tampoco pueden matar al canje y tienen que decir que lo contrajeron acá”, lanzó Ninci, que sin reparos aseveró que los famosos “tienen que decir que lo contrajeron en la Argentina” porque “se cae el chivo y se va a enojar la empresa”.

En las redes sociales también se escucharon fuertes críticas por la actitud “irresponsable” e “inentendible” de Pampita al haber decido exponerse a un viaje internacional, en el marco de una pandemia que parece no tener fin, estando embarazada, a los 43 años, lo que ya de por sí supone un riesgo para su salud.