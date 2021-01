Jorge Macri: "El Gobierno intenta hacer de la vacuna una bandera partidaria”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, afirmó que el gobierno de la Provincia “intenta hacer de la vacuna una bandera partidaria”, calificó de “muy mala” a la gestión de Axel Kicillof y sostuvo que un intendente debe ser el próximo candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.

En ese marco reiteró que “es mi sueño” gobernar la principal provincia del país. En una entrevista con EL DIA, el dirigente del PRO afirmó que las políticas educativas “las decide Baradel”. A continuación, los aspectos salientes del diálogo con Macri.

¿Qué opina sobre la polémica que se generó respecto del plan de vacunación y la utilización de locales partidarios para anotar gente para recibir la vacuna?

Me parece que el plan de vacunación que se quiere llevar adelante en las escuelas no es bueno porque los municipios tenemos lugares más aptos para vacunar. En mi caso le ofrecí al Gobernador 20 centros de atención primaria de la salud con personal capacitado. Por otra parte, hacerlo en las escuelas demuestra que hay poca voluntad de que vuelvan las clases presenciales. Si el plan de vacunación, como parece, se atrasa, ¿va a convivir la fila de gente para vacunarse con los chicos que entran a estudiar? Después, este gobierno provincial intenta hacer de las vacunas como una bandera partidaria. Me parece muy grave que se avale que en un local partidario se estén tomando los datos de la gente. Con la excusa de la vacuna alguien da su DNI, su domicilio, su nombre completo. ¿Qué se va a hacer con esos datos?

¿Por esta sola cuestión cree que no hay voluntad política para empezar las clases?

No hay voluntad política de empezar las clases desde hace tiempo. El año pasado no hubo presencialidad y al fin de año cuando se permitió a aquellos que terminaban el año, en general en las escuelas provinciales esto no ocurrió. Está claro que en Provincia hay un problema grave: hay una ministra de Educación que tiene un rol formal y después hay un gremio que tiene el rol y el poder real. Las decisiones las toma Baradel. Dependemos de un gremio y no de lo que definan el Gobernador y la ministra.

