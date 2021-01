Voluntarios al rescate del Parque Pereyra: juntaron decenas de bolsas de basura reciclable

Este sábado, la Asamblea de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola realizó la segunda jornada de conciencia ambiental para la revalorización de la Reserva de Biosfera. Como ocurriera semanas atrás, la actividad consistió en recolectar residuos que se pueden reciclar y que posteriormente puedan ser entregados a diferentes cooperativas que se dedican a esta actividad .

Ahora, la tarea de limpieza se realizó en un sector cercano al ingreso del "Camino Evita". Quienes participaron de la movida detallaron que "se limpió esta vez en otro de los basurales a cielo abierto del Parque, en la zona que va hacia el colegio Primario Rural 19, la Técnica Agraria Nº 1 y el Jardín de Infantes".

"Es llamativo que exista un basural de esta magnitud pegado a la dependencia conocida como Hostería, una mansión de lujo que en todas las gestiones usan máximas autoridades de la Provincia de Buenos Aires para vivir temporalmente", agregaron.

Según describieron, estuvieron presentes diferentes Organizaciones que componen la Asamblea, como la ONG Historia y Naturaleza, Pichis Parque Pereyra, Representantes de los Jóvenes Productores, vecinos del Pato y muchos ciudadanos de localidades aledañas que se fueron convocando.

"Nos damos cuenta que cada evento que vamos organizando cada vez se suma más gente , que no es una asamblea que resuelve en redes sociales las cuestiones sino que quienes se suman se arremangan e intentan cambiar la realidad con hechos", sostienen.

"Quedaron en el lugar inmenso montículos de basura embolsada por nosotros que la Jefa de Guardaparques Alba Ale, se comprometió a dar aviso para que las cuadrillas de mantenimiento lo retiren, los trabajadores del Parque siempre se solidarizan con nuestras acciones , gracias a los guardaparques y gracias a las cuadrillas de mantenimiento que hacen lo que pueden con lo que tienen", finalizaron.

ALERTAN QUE PODRÍA DEJAR DE SER RESERVA DE BIOSFERA

Como viene publicando este diario desde los primeros días del año, organizaciones no gubernamentales, instituciones, profesionales y vecinos insisten en alertar que podría caer el estatus de reserva de biosfera del Parque Pereyra Iraola, que le otorgó UNESCO al mayor pulmón verde de la Región. Apuntan que hay pasos administrativos y planes de preservación que no se estarían cumpliendo y esto hace correr riesgo de que se quite ese nombramiento. Fuentes de la Provincia aseguran que “se está trabajando en un plan, y se pidieron las prórrogas correspondientes para presentar la documentación y los informes exigidos”.

La situación provoca preocupación en los integrantes de la asamblea de la reserva de biosfera del Parque Pereyra, quienes hicieron público el problema y piden una solución en el menor tiempo posible.

Según explicó Alba Alé, jefa de los guardaparques del Parque Pereyra e integrante de la asamblea, “los organismos provinciales y los municipios involucrados tienen que responder a los requerimientos que pide UNESCO. Desde que se otorgó la condición de reserva de Biosfera, en 2007, no se hizo demasiado por preservarlo”.

El rango de reserva de biosfera compromete a las autoridades provinciales a asegurar el cumplimiento de tres funciones fundamentales: conservación, desarrollo y apoyo logístico.