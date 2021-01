Hace 2 meses que reclama por una luminaria que brilla por su ausencia

Desde hace al menos dos meses que un vecino de Villa Elisa reclama por una luminaria que no sólo no funciona sino que directamente no tiene la lámpara. Y acaso lo peor de todo es que ante cada reclamo, la respuesta es la misma: ya fue reparada. Se trata de la luminaria N°121450, ubicada en 133 entre 423 y 424. “Esto es una oscuridad absoluta. Hace por lo menos dos meses que vengo reclamando para que la reparen y me dicen que el arreglo ya se hizo, pero no es así”, indicó Darío. Incluso una parte del artefacto se cayó durante una tormenta.