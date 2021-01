Pavón no fue sumado por Boca a la lista de Copa Libertadores

cristian pavón no fue incluido por boca en la lista copera /twitter

Cristian Pavón no fue inscripto por Boca en la lista de la Copa Libertadores. El plazo para sumarlo se venció, y su ausencia al entrenamiento del 1 de enero hizo suponer a Miguel Ángel Russo el desinterés del atacante por subirse al tren del equipo que está definiendo la Copa Diego Maradona y particularmente se encuentra a pocas horas de jugar la semifinal del principal certamen continental, frente a Santos de Brasil.

Pavón regresó al país luego de jugar dos temporadas a préstamo en Los Ángeles Galaxy, de la Liga de Estados Unidos (MLS), y en realidad, antes de viajar desde el país del norte al finalizar el campeonato, fuentes cercanas al cordobés dejaron entrever que su futuro deportivo no estaría en Boca, por una causa imposible de solucionar por la dirigencia Xeneize: el contrato.

El cordobés, quien tras ser parte del seleccionado de Argentina en el Mundial 2018 de Rusia no pudo afirmarse en el Boca diagramado por Gustavo Alfaro, y terminó siendo empujado a aceptar los términos de un préstamo al club dirigido por Guillermo Barros Schelotto en Estados Unidos, pretende conservar el nivel salarial de los últimos dos años, y eso en Boca es imposible. Su idea fue que los clubes arreglaran la transferencia, lo cual no sucedió, porque Los Ángeles negoció a partir de una cifra inferior a los 20 millones de dólares pautados en un principio, y en esos términos la dirigencia boquense cerró el diálogo. La variante considerada por el jugador fue un pase a Europa, y en eso está trabajando su agente. Miguel Russo, paciente, aguardó el regreso de Pavón desde Córdoba para conocer su punto de vista el primer día del nuevo año, cuando debía presentarse, pero el delantero de 24 años ni siquiera se presentó en el predio deportivo de Ezeiza, y eso se interpretó como una respuesta, así que no se lo incluyó en la lista de 40 jugadores elevadas a la Conmebol para la instancia final de la Copa Libertadores.

La entidad de la Ribera tenía la posibilidad de efectuar alguna modificación en la lista anterior, la cual tendrá vigencia no sólo en los duelos contra el Santos de Brasil, este miércoles y el siguiente, sino también en un eventual paso a la definición en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En principio, si bien no hubo ninguna explicación oficial al respecto, allegados a la entidad le contaron que “se resolvió no incluirlo, luego de que el jugador no se presentara en la tarde del viernes a una reunión” que debía mantener con el entrenador.