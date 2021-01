A horas de su posible aplicación: qué es el toque de queda sanitario y dónde está vigente

A menos de una semana que el presidente Alberto Fernández mencionara la posibilidad de implementar el toque de queda sanitario como una herramienta para contener el rebrote de casos de coronavirus, desde la provincia de Buenos Aires impulsan esa medida y hoy el gobernador Axel Kicillof se reúne con los intendentes de los partidos de la Costa Atlántica y nadie descarta que de allí pueda surgir alguna decisión en ese sentido.

"Estamos contemplando la posibilidad de que las fuerzas de seguridad disipen aglomeraciones, pero no vamos a implementar un toque de queda, tal vez sí un toque sanitario como el que se aplicó en el interior”, había declarado Fernández el 31 de diciembre. "Vamos a dejar pasar el fin de año y a partir de la semana que viene vamos a mirar con lupa a ver cómo resolvemos esto", había anticipado el mandatario.

En las últimas horas, el jefe de asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio García, confirmó que analizan instaurar nuevas medidas para controlar la expansión del virus, y llegó a deslizar que una opción sería establecer un "toque de queda sanitario". "Las medidas que se tomen tienen que fundamentalmente restringir de alguna manera la circulación de las personas", dijo.

Ahora bien, ¿qué es el toque de queda sanitario? No es otra cosa que la restricción de circulación de las personas entre una franja horaria, en este caso argumentando cuestiones sanitarias. Lo que no se sabe es quién estará a cargo de controlar que la gente no salga de sus casas mientras esté vigente, si será la Policía bonaerenses o algunas de las fuerzas de seguridad, como mencionó el jefe de Estado.

El toque de queda sanitario es una herramienta recomendada por los especialistas para reducir la circulación de las personas y que se viene implementando en varios países de Europa y también de América Latina. Incluso, en el partido de Rojas, al norte de la provincia de Buenos Aires, aplicó desde hoy un toque de queda sanitario desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, excepto viernes y sábados que se podrá circular hasta las 2hs., y multas de hasta 50 mil pesos para quienes organicen fiestas clandestinas, ante el aumento de casos de coronavirus en el distrito.

El toque de queda sanitario en el mundo

Italia: En los días laborables en que se aligeran las medidas sigue vigente el toque de queda a las 22hs. y el cierre de bares y restaurantes a las 18hs.

Francia: el toque de queda se reforzó en 15 departamentos, lo que significa que alrededor de seis millones de personas no pueden salir de sus hogares después de las 18hs., salvo excepciones, mientras que en el resto del país el toque rige desde las 20hs.

España: si bien depende de cada municipio, el toque de queda general comienza a las 23hs. y se extiende hasta las 6hs. de la mañana, con las excepciones de emergencias de salud y razones laborales.

Bélgica: se aplica desde mediados de octubre un toque de queda nocturno, restringe al mínimo los contactos sociales, mantiene cerrada la hostelería y el teletrabajo es obligatorio.

Portugal: el toque de queda comienza a las 23hs. de lunes a viernes en municipios de riesgo muy elevado o extremo, entre los que se encuentran Lisboa y Oporto, y que se endurece los fines de semana de 13hs. a 5hs.

Grecia: comienza a partir de las 21hs. hasta las 5hs., con excepción de urgencias médicas y motivos de trabajo.

Chile: Rige en todo el territorio entre la medianoche y las 5hs. de la mañana, aunque en regiones más pobladas arranca a las 20hs.

Colombia: En las localidades en aislamiento sólo estarán abiertos los comercios esenciales y rige un toque de queda de 20hs. a 5hs.