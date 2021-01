Alarma por el duro rebrote de contagios en el país

Médicos infectólogos coincidieron ayer en adjudicar el “duro rebrote” de casos de coronavirus al hecho de haber relajado los cuidados sanitarios, como utilizar el barbijo y evitar las aglomeraciones.

“Hemos relajado los controles como si la cuarentena hubiera terminado”, se lamentó ayer el infectólogo Eduardo López, miembro del comité asesor del Ministerio de Salud, quien sostiene que “fue muy alto el aumento de casos para considerar una variable azarosa: de tener un promedio de 5 mil casos el 5 de diciembre pasamos ahora a tener unos 13 mil”.

Si bien los contagios se incrementaron a partir los últimos días del año con “la movilización de personas desde el AMBA hacia la Costa Atlántica y desde la Costa Atlántica hacia el AMBA”, el infectólogo explicó que los casos “empezaron a subir ya un poco antes, desde el 8 de diciembre aproximadamente”.

Para López, “estamos transitando un rebrote de la primera ola”, ya que “no podemos hablar de una segunda porque nunca dejamos de tener casos”.

“A nosotros se nos había amesetado la curva y veníamos en descenso, pero el aumento de la circulación hizo que pasara lo que pasó. Es un tema nuestro” aseguró López, quien entiende que “de seguir así lamentablemente vamos a tener que hacer algo como pasó en otros países”.

En opinión del infectólogo, es mejor tomar medidas “más temprano que tarde” y estar “atentos a no equivocarnos, mirando lo que sucedió en Europa donde en algunos países la segunda ola fue más dura que la primera”.

“Espero que podamos hacer algo para que esto sea un rebrote de la primera ola y no el inicio de la segunda ola. No se pueden tomar medidas a media tinta; habría que restringir la circulación al menos un tercio del día, desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana, porque si hacemos algo muy corto, no cambian las cosas”, coincidió en advertir el infectólogo Tomás Orduna, también asesor del Ministerio de Salud en manejo de COVID-19.

Aunque reconoció que el inicio de la vacunación “puede haber actuado de alivio para algunas personas”, Orduna advirtió que “la vacuna no es una bala mágica”.

“Para lograr la inmunidad de rebaño, con la vacuna, hay que tener un 70% de población vacunada y para eso, falta mucho, significan 30 millones de argentinos”, detalló el infectólogo.

Con la vacunación “vamos a tener menos cantidad de personas susceptibles a los contagios, la calidad de la ola cambiará porque habrá menos casos graves con demanda de terapia intensiva”, auguró.

“De seguir así, la segunda ola que esperábamos para fines de marzo o principios de abril se va a adelantar”, alertó el asesor presidencial.