Atención: cuál es el alcohol en gel y el alcohol líquido que prohibió la Anmat

Se publicó esta mañana en el Boletín Oficial que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y distribución de un alcohol en gel y un alcohol líquido.

Mediante la disposición 178/2021 se informó sobre la medida cuya prohibición radica para todo el país. Se trata de los productos rotulados como “F+C Alcohol líquido 97º neutro. Higienizante y sanitizante instantáneo” y F+C Alcohol en gel neutro. Higienizante y sanitizante instantáneo”.

De esta forma, los productos que quedaron prohibidos para su comercialización son fabricados por la firma Farma – Chem y están destinados para el uso doméstico y hospitalario. Según lo que se explicó, la empresa no estaba habilitada “para fraccional alcohol medicinal”. Es por ello que al tratarse de un producto ilegítimo no se puede garantizar la calidad, seguridad y eficacia del mismo. La explicación es por “toda vez que declara datos no veraces en su rotulado”.

Desde la Anmat se remarcó que los productos representan un riesgo para la salud de la población, especialmente en el marco de la pandemia, en donde es frecuente el uso de estos productos para la higiene y sanitización de manos.

Al respecto, el organismo remarcó que el alcohol se usa sobre la piel como antiséptico o como ingrediente de formulaciones cosméticas y de higiene personal. Es por ello que para la seguridad de la persona es importante que el producto “cumpla con los estándares de calidad y pureza establecidos por la Farmacopea Argentina”.