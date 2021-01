Polémica en torno a un objeto interestelar

El astrónomo principal de la Universidad de Harvard Abraham Loeb acaba de publicar un libro que saldrá simultáneamente en 20 países en el que plantea que Oumuamua, el primer objeto interestelar observado por el hombre mientras cruzaba el Sistema Solar, no es una roca llegada de otras estrellas, sino un objeto de origen artificial.

En su libro «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» («Extraterrestre: el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra»), el científico asegura que «nuestro Sistema Solar fue visitado recientemente por tecnología alienígena avanzada procedente de una estrella distante».

Sus afirmaciones, que ya habían sido expuestas oralmente, siguen siendo polémicas.

La obra , en la que el catedrático de Astrofísica de la Universidad de Harvard Avi Loeb afirma que hay vida inteligente más allá de la Tierra, promete extender y multiplicar esa polémica.

En el libro, el catedrático defiende que Oumuamua es “el primer signo de vida inteligente de origen extraterrestre”, una teoría que presenta por primera vez al gran público.

Según Loeb, las características del objeto volador -avistado en el observatorio de Haleakala, en Hawai, en 2017- solo dan cabida a una explicación: “Oumuamua, como lo llamaron, constituye la primera evidencia de vida y tecnología extraterrestre, y las implicaciones de esta afirmación para el ser humano son inconmensurables”.

El objeto interestelar detectado en movimiento próximo a la Tierra fue catalogado primero como cometa y finalmente como asteroide, si bien su forma y su comportamiento diferían del resto de los cometas y asteroides del Sistema Solar.

Cuando Loeb sugirió que ese objeto era la primera evidencia de vida y tecnología extraterrestre en el espacio, se desató el que probablemente sea el debate científico más relevante en décadas.

En la obra que ahora publica, y que genera fuerte expectativa en ámbitos científicos, Loeb describe las profundas implicancias que esto tiene para la ciencia, la religión y el futuro de la especie humana y el planeta Tierra.