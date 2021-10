Toman una vereda como “colectora”

Como si fuera la escena de una película que se repite en forma interminable, un vecino de 42 entre 5 y 6 revive casi todos días la misma situación: autos que circulan por la vereda de su casa como si fuera una “colectora”. Una cámara registra la infracción y la discusión del frentista con los automovilistas.

Ayer, nuevamente, el vecino denunció públicamente algo que ocurre todos los días en la puerta de su casa: los autos se suben a la vereda y transitan todo su domicilio con el objetivo de poder descender por su garage. “Eso les facilita escapar de la doble fila y el quilombo de autos que hay por la escuela que está cerca”, indicó José en contacto con EL DIA.

El insólito episodio ocurre en las últimas horas y en esta ocasión el frentista de calle 42 entre 5 y 6 decidió plantarse y desviar el camino del automovilista.

“Me dijo que me iba a pegar, estaba enojado. Yo le dije que estoy podrido que pasen todos los días por la ventana de mi pieza, y que rompan la vereda”, y agregó: “Esto pasa como cinco veces al día”.

En el video, material que envió a EL DIA, se puede observar como José se dispone a intercambiar palabras en tono calmo, pese a que el conductor descendió y mostraba gestos duros. Al ocurrir esto, José le señala la cámara de seguridad y este se va.

“Ya llamé a la Municipalidad, me derivaron al 147, pero tampoco me contestaron”, sostuvo. Y por último agregó: “Ya no sé qué hacer, quizás la solución sea una reja o algo, pero ya no se soporta”, contó, casi al borde de la resignación, el vecino que está harto de denunciar la situación irregular que atraviesa en cada jornada.

En el barrio temen que en algún momento termine mal alguno de los cruces que tiene el vecino con los infractores.