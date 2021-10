En 52 minutos, desvalijan cuatro departamentos

Eran cinco, sabían lo que hacían y, valiéndose de lo que parece un aceitado juego de roles, vaciaron cuatro departamentos de un edificio de barrio Norte, aprovechando el fin de semana extra large.

Las cámaras de seguridad de la torre lograron capturar las imágenes y ponerles nombre y apellido no debería ser una tarea demasiado complicada, porque, más allá de usar algún barbijo o un par de anteojos, los muchachos no tuvieron la precaución de no exponer sus rostros.

Esto sucedió ayer, alrededor de las 16.30, en un edificio situado en 38 entre 17 y 18, hasta donde llegaron cuatro hombres y una mujer que se movilizaban en un Renault Sandero de color blanco, detallaron los vecinos a este diario.

“profesionales”

Por lo que pudieron observar los damnificados en el material que filmaron las cámaras de seguridad, apenas arribaron al lugar, los sujetos se distribuyeron estratégicamente para abocarse a hacer aquello que planificaron.

Después de estacionar sobre la avenida, uno de los hombres y la mujer se apostaron en la puerta de la torre situada a la altura del 1121, mientras los otros tres sujetos tocaban los timbres del portero para saber en cuáles departamentos no había nadie.

Una vez que tuvieron esa información, “forzaron las dos puertas de acceso del edificio con un destornillador, como puede observarse en las fotos y videos”, remarcaron los vecinos.

De este modo, cuatro departamentos fueron violentados, logrando apropiarse esta banda “de distintos elementos de valor de cada uno de ellos”, aportaron en diálogo con este diario.

Las cámaras registraron la salida de los delincuentes a las 17.22, es decir, poco menos de una hora después de su llegada.

“Esta jornada de robo se suma a las que venimos sufriendo los vecinos de esta zona de la ciudad, desde hace algunos meses en los edificios”, lamentaron, sin pasar por alto que en ese sector se edificaron muchas torres en los últimos años.

Los damnificados descubrieron lo sucedido cuando regresaron a sus viviendas. Y las denuncias ya fueron radicadas en la comisaría Cuarta, dijeron en el edificio.

Este tipo de escruches se ha vuelto frecuente, aunque se redujo bastante con la cuarentena del año pasado porque los dueños de los departamentos prácticamente no los abandonaban. Con la vuelta de las actividades, las bandas retomaron su ritmo, sin importarles demasiado que la mayoría de las torres reforzaron las medidas de seguridad.