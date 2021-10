Bronca de la gente y caos en el canje de entradas para el duelo con Perú

Desorganización y un caos total se produjo ayer en el canje de entradas para el partido que Argentina disputará mañana por la noche frente a Perú, en el marco duodécima fecha de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Los hinchas aprovecharon el día no laborable para retirar sus tickets en el estadio de River Plate, muchos de los cuales incumplieron el día y horario que se les había asignado en un primer momento, según se informó desde la organización.

Durante el transcurso del día se formó una extensa fila de más de 15 cuadras, que despertó las quejas de los simpatizantes argentinos y que llovieran las criticas en las distintas redes sociales.

De acuerdo a lo que expresaron los hinchas la lentitud en el canje de entradas se produjo como consecuencia de las escasas ventanillas que se abrieron durante el transcurso del día lo que provocó que en 40 minutos se avanzara a un ritmo de 200 metros.

IMPACIENCIA Y ALGUNAS ESCARAMUZAS

Debido a la impaciencia de los hinchas se produjeron incidentes con personal de seguridad, con escenas de empujones y golpes contra las vallas.

Además, hubo personas que se quejaron porque al llegar a las boleterías no les entregaron el ticket, ya que debía ser retirado por el beneficiario de la tarjeta de crédito o débito. Este requisito no fue implementado para el partido anterior del seleccionado argentino frente a Uruguay

“Llegue a las 10 de la mañana. Hice la cola bajo la lluvia y después de más de tres horas de espera, cuando me apersono en la ventanilla me ningunearon, porque no soy el titular de la tarjeta, que es de mi vieja, a quien ya le descontaron los 4 mil pesos por la entrada” fue una de las tantas quejas que se escucharon en la jornada de ayer en el Monumental.

Como quedó dicho, las redes sociales también fueron un desahogo para la bronca de los hinchas. Entre otras cosas se quejaron porque no se facilitó el ingreso con un código QR para evitar el trámite de la movilización para conseguir la entrada.

Las aglomeraciones de gente se produjeron pese a que cada hincha tenía un horario.

EL ESTADIO ESTARÁ HABILITADO PARA 35 MIL PERSONAS

Cabe recordar que solamente el cincuenta por ciento de la capacidad del Monumental, cerca de 35.000 personas, estará habilitado para el partido contra Perú, en prevención de la pandemia de coronavirus.

En este caso, los precios fijados para el duelo de Argentina ante Perú son los que se detallan a continuación: $ 2.500 (entrada general), $ 1.900 (entrada de menor a popular), $ 4.500 (platea Sívori y Centenario media y baja), $ 5.500 (platea San Martín y Belgrano Alta, $ 10.000 (platea San Martín y Belgrano Baja) y $ 11.500 (platea San Martín y Belgrano Media).

Cabe recordar que Argentina, que viene de golear a Uruguay 3 a 0 con una gran producción de seleccionado dirigido técnicamente por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi, que despertó los elogios de todos como hace mucho no sucedía con un equipo nacional.

La vara quedó muy alta después de esta actuación frente el equipo charrúa dirigido por el Maestro Óscar Washington Tabárez.

Las atajadas de Emiliano Martínez, los toques y el despliegue de Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid) y Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur de Inglaterra) y lógico está las intervenciones y las gambetas de Lionel Messi hicieron delirar a los hinchas que se hicieron presentes el domingo por la noche en el Monumental. El seleccionado argentino buscará dar otro paso hacia el Mundial de Qatar, a jugarse entre el 21 de noviembre y hasta el 18 de diciembre de 2022, cuando el jueves a partir de las 20:30 se mida frente a Perú.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca viene de perder en la altura de La Paz contra Bolivia (1-0) que lo complicó en los planes de intentar llegar a la Copa del Mundo.