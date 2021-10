En medio de la campaña, avanza en el Concejo el Código de Convivencia

El postergado proyecto del nuevo Código de Convivencia que impulsa el intendente, Julio Garro, desde 2017 avanza en el Concejo Deliberante y llegaría al recinto días antes de las generales del 14 de noviembre. La discusión por la renovación del actual código contravencional de La Plata se dará asíen el marco de la campaña y con el rechazo anticipado del peronismo, que lo califica de “extemporáneo y electoralista”.

La iniciativa que en los últimos cinco años recorrió varios despachos del Ejecutivo y reuniones vecinales, obtuvo despacho de la comisión de Seguridad del deliberativo local la semana pasada y mañana seguiría el mismo camino en la comisión de Legislación. En ambos cónclaves legislativos avanzó sólo con el impulso del bloque de Juntos, ya que el Frente de Todos evitó firmar el dictamen y anunció ayer a EL DIA que rechazará la iniciativa.

El oficialismo, que cuenta con número para sancionarlo sin el apoyo opositor, prevé su sanción en la sesión del 3 de noviembre, cuando ya haya pasado también por la comisión de Hacienda.

Como ya ha publicado este diario, el expediente se enfoca en actualizar cuestiones existentes en el código contravencional actual, así como en incorporar y eliminar algunas figuras puntuales.

Entre las novedades más salientes se encuentra la regulación de las manifestaciones callejeras, las que deberán realizarse por la acera y, en caso de ser numerosas y requerir el uso de la calzada, permitir en todas las situaciones la circulación por carriles libres.

También pena a los padres o tutores de los adolescentes que durante los festejos del último primer día de la secundaria provoquen daños en el mobiliario público, con multas pero también con la reparación del daño causado.

La realización de trabajos comunitarios en lugar del pago de multas pecuniarias es otra novedad del código que se impulsa, una cuestión que quedará a criterio del juez de faltas que evalúe la sanción y las posibilidades de pago o reparación del infractor.

Circular en vehículos con música a alto volumen entre las 22 y las 6 por zona urbana también estará penado, en este caso, con multas de hasta 351 mil pesos.

La presidenta de la comisión de Seguridad del Concejo, Romina Cayón, explicó ayer que el expediente también promueve duras penas al maltrato de cualquier tipo de animal, así como al confinamiento indebido, abandono en la vía pública y atropello y huida, situaciones que revisten penas de hasta 702 mil pesos. Penaliza a quienes dejen animales atados durante largos períodos de tiempo e, incluso, a quienes les tiñan el pelaje de colores.

Como ya ha publicado este diario, el acoso callejero es otra de las nuevas figuras que serán penalizadas frente a su denuncia. Cualquier hostigamiento que no constituya delito y se realice a una persona por su condición de género, identidad u orientación sexual será punible con hasta 877 mil pesos.

POLÉMICA POR LA ZONA ROJA Y la VENTA ILEGAL

Respecto de la conflictiva zona roja, que en nuestra ciudad se despliega en la zona del barrio El Mondongo, el proyecto de Garro propone penar con hasta 315 mil pesos a quien ofreciere o solicitare “servicios sexuales retribuidos en espacios públicos no autorizados”.

De quedar la letra del proyecto sin modificaciones en su sanción, esto significa que la oferta sexual sí estará autorizada pero donde el Departamento Ejecutivo lo determine y bajo las condiciones en que se permita esa actividad.

El punto es la antesala de una discusión que Garro viene anticipando al insistir en la idea del traslado de la zona roja al Bosque. Una movida que ya había asomado en la agenda del Municipio en 2020 pero también durante la primera gestión del jefe comunal.

Respecto de la venta ilegal, penada en el actual código contravencional pero desbordada en su extensión y número de manteros que proliferan en los centros comerciales, el proyecto duplica los montos de las multas a aplicar, llevándolas de 351 mil hasta 702 mil pesos.

Consultado por este diario, el concejal del Frente de Todos Facundo Albini afirmó que el despacho de la comisión de Seguridad no fue firmado por su bloque, el que tampoco firmará el dictamen que se prevé el miércoles en la comisión de Legislación.

“Es una medida electoralista que no resuelve los problemas de los platenses”, dijo Albini. “No se puede incrementar al doble la sanción de la venta ambulante en época de crisis sin plantear una alternativa para la solución de fondo. Sólo buscan un título, no gestionar de verdad”.

Respecto del artículo que prevé sancionar la oferta sexual en lugares no permitidos, advirtió: “Hasta ahora nadie ha propuesto formalmente iniciar una discusión sobre qué hacer con la zona roja y si debe y dónde trasladarse”.

El edil del Frente de Todos añadió que “del mismo modo que impulsan un expediente que dilataron cinco años y que no cambiará nada, implementaron el sistema de grúas, que no soluciona en absoluto el problema del tránsito en esta ciudad. El caos de tránsito platense se soluciona con un eficiente sistema de transporte público, pero esa discusión no la quieren dar. Ante esto propuse que lo recaudado por las multas de las grúas vaya a los parques industriales”.

