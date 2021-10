Conmoción: se suicidó Tayda, la hija de David Lebón

Tayda Lebón, hija del artista rockero David Lebón murió hoy en Nueva York donde residía hace años, misma ciudad donde está radicada su madre, la música Lili Lagarde, quien publicó una foto de ambas en su cuenta de Facebook para dar a conocer la triste noticia.



Tayda fue la primogénita de David y Lili, nació biológicamente como varón pero se encontraba en transición para su cambio de género y se definía como pansexual, tocaba música y últimamente se desempeñaba como tatuadora.



La noticia sobre su fallecimiento se conoció aquí a través de las redes sociales de los comunicadores Franco Torchia y Camilo García, el primero de ellos escribió: “artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza”.



Otra repercusión llegó por medio del peluquero del ámbito del rock, Oscar Roho Fernández, quien en su Instagram, expresó: “¡Tayda, hubiese preferido no despertar hoy! Que este sea el viaje más placentero de amor y paz, iluminanos desde donde quieras que hayas decidido ir. Te quiero amigo. R.I.P.”.



Nacida en el seno de una familia artística, Tayda aparece en fotos internas de “La grasa de las capitales” (de Serú Girán, de 1979), en la foto de tapa del disco de David “Siempre estaré” (1983) y grabó voces en la canción “Un día que no fue” (del disco “Si de algo sirve” que su padre lanzó en 1985).



Por parte de su padre, de 69 años, que integró otros grandes grupos como Pescado Rabioso y Pappo’s Blues, tuvo como hermanos a Niklas Andersson Peselj, Panchi, Nayla y Hannah.

La relación con su papá

David Lebón acompañó en todo el proceso a su hija aceptándola y siendo un pilar de confianza.

Según había comentado en una entrevista, desde siempre se consideró mujer pese a las diferencias biológicas que notaba en su cuerpo. "Yo soy “ella”, siempre lo fui por dentro. Cuando tenía pocos años, me miré entre las piernas y vi un pito. Yo estaba tan segura que era nena que mi razonamiento inmediatamente pensó: ´Bueno, todos nacemos así y a las nenas se nos cae´. Esperé y, obviamente, eso nunca sucedió. Ahora estoy en el medio de mi transición", contó.

En otra entrevista, manifestó su cariño hacia su papá, David. "Mi papá fue, es y será mi mejor amigo. Con sus pro y defectos, como todos tenemos. Yo soy quien soy gracias a él. Yo puedo ser libre porque se me ha permitido ser libre. Y eso es algo que nunca me faltó de mi papá. Me siento amado, escuchado siempre. Está orgulloso de mí. Respeto es lo que aprendí de él. Tanguito no era boludo. ¡El amor es más fuerte! El resto es una pelotudez", dijo.