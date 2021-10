15 años en la nube tecnológica Entre las ventajas y el desconocimiento

“Una nueva tecnología inalámbrica es administrada a través de la nube”; “la ‘cloud computing’ es una oportunidad de crecimiento para las pymes”; “los trabajos bien remunerados estarán en la computación ‘cloud’”; “las grandes empresas migran a la nube”; “crece la importancia de la ciberseguridad ‘cloud’”; “la gran industria traslada sus aplicaciones de misión crítica a la nube”…

Continuamente leemos titulares de este tipo, pero ¿en qué consiste esta tecnología de la información o TI, que ya lleva mucho tiempo entre nosotros, pero que para muchas personas sigue siendo algo tan lejano como esas “masas de vapor suspendidas en la atmósfera” que dan nombre a este sistema?

La tecnología ‘cloud’ o ‘en la nube’ es el acceso bajo demanda, a través de Internet, a recursos informáticos como aplicaciones, servidores (físicos y virtuales), almacenamiento de datos, herramientas de desarrollo, funciones de red y más, alojados en un centro de datos remoto gestionado por un proveedor de servicios en la nube, explican desde IBM.

Apuntan que ‘cloud’ (nube en inglés) transforma la infraestructura de TI en un servicio y permite conectarse a esa infraestructura a través de internet y utilizar los recursos informáticos sin necesidad de instalarlos y mantenerlos localmente.

Si usa una computadora o un dispositivo móvil en casa o en el trabajo, es casi seguro que utiliza algún tipo de computación en la nube, ya sea una aplicación como Google Gmail o Salesforce, medios de streaming como Netflix o almacenamiento de archivos como Dropbox, señala IBM.

Según una encuesta reciente, el 92 por ciento de las empresas hoy en día utiliza esta tecnología y la mayoría planea seguir usándola el próximo año, de acuerdo a esta misma fuente.

En términos sencillos, ‘cloud computing’ permite alquilar las TI en lugar de comprarlas. En vez de invertir mucho en bases de datos, software y equipos, las empresas acceden a esa capacidad de computación a través de internet y pagan por lo que consumen, destaca Oracle, otro de los grandes impulsores globales de esta tecnología.

Cuando una empresa ‘migra a la nube’, traslada su infraestructura de TI fuera del entorno local, a un centro de datos mantenido por un proveedor de Cloud Computing. Hay tres tipos de nube: pública, privada e híbrida, que se diferencian por la cantidad de gestión que requieren del cliente y el nivel de seguridad suministrado, añade esta fuente.

Aunque el origen del concepto y el desarrollo de esta tecnología se basa en avances e ideas de distintos expertos y centros de investigación, acontecidos a partir de la década de 1960, una de las etapas clave de su comienzo suele situarse en torno a 2006, cuando firmas como Google y Amazon, comenzaron a utilizarla y ofrecerla de modo comercial a gran escala.

2006, UN AÑO CLAVE

En 2006 Amazon introdujo el término Elastic Compute Cloud (EC2) como un servicio comercial, que permite a pequeñas y medianas compañías alquilar servidores donde hacer funcionar sus propias aplicaciones, y ese mismo año George Gilder describió el ‘cloud computing’ en su memorable artículo ‘The information Factories’ publicado en la revista Wired.

“La computadora de escritorio ha muerto; bienvenido a la nube de internet”, comenzaba diciendo ese artículo.

Desde el lanzamiento comercial, en 2006, el mercado, uso, servicios y aplicaciones de la computación ‘cloud’ no han dejado de crecer, y hoy es una de las principales líneas de negocio de algunas de las empresas más importantes del mundo, explica Lucas Roson, director sénior de Ventas Cloud de Oracle, en la revista MIT Technology Review.

“Con aproximadamente 15 años de historia desde su nacimiento, la computación en la nube es prácticamente omnipresente en la actualidad”, destaca Oracle Latinoamérica Blog.

Roson se pregunta en su artículo: “¿Todavía habrá alguien que no sepa qué es la nube?”. Admite que “cuesta creerlo”, pero lo cierto es que muchas personas todavía no están familiarizadas con ese concepto o no lo comprenden del todo.

EXPLICANDO LA NUBE

Para explicar de un modo y didáctico en qué consiste y para qué sirve esta tecnología, Virginio Muñoz, director de desarrollo de negocio y transformación digital, de la agencia de marketing por internet Open-Ideas dio una serie de tips.

“A menudo se utiliza un símbolo gráfico con forma de nube para representar una red para transmitir datos. En el término ‘nube’ se incluye generalmente todo lo que asociamos a internet y los servicios ‘on line’ o en la red”, dice Muñoz.

Explica que hay que diferenciar entre el continente (la red o nube) y el contenido (los servicios que se prestan por la red).

“Por lo tanto, la nube se refiere a una compleja estructura física de red que nos permite tener acceso a todos los servicios que se pueden proporcionar en este entorno con la facilidad de acceder desde cualquier lugar con conexión a internet”, indica.

El contenido son los servicios que podemos disfrutar cuando estamos conectados a la red, como el almacenamiento en la nube (‘cloud storage’) y la computación en la nube (‘cloud computing’), una de cuyas ventajas es el pago por uso, así como la facilidad y rapidez para aumentar prestaciones, señala.

Muñoz indica que además existen otros servicios como el ‘alquiler’ de hardware (equipos y servidores informáticos) y ‘software’ (aplicaciones y programas) que se ofrecen y proporcionan en la nube.

Estas prestaciones se conocen como SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service), según Muñoz.

“Aunque toda esta terminología está más asociada a las empresas, también podemos encontrar servicios de todo tipo para usuarios particulares”, señala.

Enfatiza que “la nube se ha convertido en un motor esencial para la productividad, la eficiencia, el crecimiento y la organización de los lugares de trabajo modernos y uno de los pilares fundamentales de la digitalización y transformación digital que tanto se ha hablado en los últimos tiempos”.

Consultado sobre cuál es el perfil de los principales usuarios particulares de los servicios en la nube, Muñoz señala que hace un par de décadas podíamos distinguir entre perfil ‘analógico’ que era la mayoría de la gente, y perfil ‘digital’ que sólo ostentaban profesionales y personas vinculadas al sector de la informática y las comunicaciones.

“Hoy en día, salvo las personas mayores, y no todas, es difícil encontrar en nuestro entorno alguien que no sea usuario asiduo de internet en cualquiera de sus vertientes. Y a menor edad, más uso de internet, y menos uso de radio y TV. La brecha generacional de analógicos/digitales se acerca a su fin”, enfatiza. “Y ¿para que usamos internet…?”, reflexiona Muñoz.

“El rango de personas más jóvenes la utiliza para entretenimiento y socialización (contenidos audiovisuales, juegos ‘on line’, redes sociales…), mientras que las personas de mediana edad, además del uso cotidiano en su trabajo, utilizan la red para compras online, socialización y búsqueda de información”, puntualiza.

Por su parte, “los usuarios más grandes, obligados por la pandemia, ahora están utilizando y familiarizándose con las videollamadas y reuniones virtuales por internet, y con las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp”, señala.

