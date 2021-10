Frentistas denuncian una importante pérdida cloacal sobre 63 y 16: "No nos dan respuestas"

En la jornada de este lunes vecinos de la zona de63 entre 15 y 16 se contactaron con EL DIA para realizar una denuncia pública sobre una importante pérdida cloacal que además del mal olor, mantiene la vereda "llena de agua", apuntaron.

"Ya hicimos los correspondientes reclamos pero Absa no sabe cuando va a destapar la cloaca. El lugar en donde se encuentra la pérdida es sobre la calle 63 numero 1030 entre 15 y 16", expresó.

Por último el frentista añadió que a su reclamo que esto ha generado malestar importante por quienes habitan en la zona.

Una vecina de Villa Elvira sin agua hace casi un mes

En tanto una mujer que vive en 8 entre 72 y 73, denunció un problema por falta de agua desde hace 28 días. "He hecho miles de reclamos en Absa y no me dan solución, por eso quería denunciar este hecho. Necesitamos poder tener agua, es vital", detalló.

