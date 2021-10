Así sigue la relación de Wanda e Icardi: volvieron a París pero aseguran que "no duermen juntos"

Luego de anunciar su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara decidió volver a su casa de Milán para bajar los decibeles y respirar un poco de paz en medio de toda la tensión. Pero él no se quedó tranquilo con la partida de Wanda, por lo que se ausentó de sus compromisos con el PSG y también voló hacia Italia para reencontrarse con ella.

En un principio pareció que todo de encaminaría y que había reconciliación en puerta. Pero al día siguiente ella decidió mostrarse sin el anillo que acostumbró a usar la pareja. Versiones van, versiones vienen. Lo cierto es que ayer a la tarde Wanda decidió volver a París. Según trascendidos, lo hizo junto a Icardi. A todo esto se conocieron algunas fotos de ellos juntos durante el fin de semana. Pero la turbulencia continúa.

En el medio quedó la Eugenia "China" Suárez apuntada como tercera en discordia. Además, se conocieron chats que adjudican a una conversación entre ella e Icardi.

Hoy en Los Angeles de la Mañana, Yanina Latorre reveló algunos datos luego de mantener conversaciones con Wanda Nara.

Según Latorre, "ellos volvieron juntos en el avión porque sino, él no volvía. Él está empecinado en que si ella no volvía a Francia, él tampoco lo haría y tenía un compromiso, tenía que presentarse a entrenar -explicó sobre el jugador del Paris Saint Germain".

La panelista además aseguró que Icardi "está empecinado en que si no vuelven a estar juntos, no juega más y si él no se presenta a trabajar la responsable es Wanda porque tiene firmado un contrato cada uno. Ella cobra un sueldo aparte y está bien que priorice y cuide la guita en este momento, es su trabajo”.

Latorre dijo más y se refirió concretamente a los riesgos que podría afrontar Icardi si no cumple con los compromisos con el exigente PSG, en donde el delantero comparte plantel con estrellas galácticas de la talla de Messi, Neymar y Mbappé, entre muchos otros.

"Lo convocaron ayer porque están jugando la Champions League, él estaba de suplente pero aún así lo convocaron, dijo que sí y hoy no se presentó. Es gravísimo que un jugador no se presente cuando lo citan. El club, el presidente y el técnico los están llamando a ambos y ninguno de los dos contesta el teléfono", sostuvo.

Pero más allá de todo, "La Tower", como le dicen cariñosamente algunos conocidos, tiró un dato clave: "Hoy por hoy están separados. La casa es grande, no duermen juntos".

Por su parte, Marina Calabró analizó que el conflicto entre Wanda e Icardi "es la novela perfecta, tiene todos los ingredientes necesarios para ser una bomba. Estamos hablando de Wanda que es una celebrity constituida, autoproclamada, se convirtió en una marca internacional por Mauro y por ella misma".

Calabró, analista política, ve difícil que la pareja enderece su camino. "Yo no sé si habrá vuelta atrás, creo que lo va a perdonar pero que se la va a hacer parir, no tengo dudas. Hablé con alguien muy cercano a ella a ver si es un pibe medio tarambana que anda tirando mensajes por ahí, no lo justifico pero no sé cómo es, capaz es la primera vez que lo hace", deslizó.