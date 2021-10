Sabrina Rojas y el primer reclamo al Tucu López que se hizo público

Sabrina Rojas y el Tucu López están muy enamorados y lo demuestran en las redes sociales. Desde que oficializaron su noviazgo, cada detalle o salida llega a sus perfiles de Instagram.

Pero no todo es risas y besos entre la nueva parejita del momento ya que el primer reclamo de la actriz hacia el locutor llegó en las últimas horas. Sabrina Rojas esperó al Tucu López en el departamento que este tiene en el barrio de Villa Urquiza y quedó sorprendida con un detalle que no dudó en viralizar.

“Yo no puedo creer…” se escucha decir a la actriz argentina en sus historias de la popular red social. Ella le reclamaba que no podía salir “así vestido” de su obra teatral en pleno centro porteño dirigida por José María Muscari, “Sex”.

El Tucu López asegura en el video que no tiene nada de malo y por el contrario, le retruca que ella con “esas zapatillas” no iba a poder conquistar el mundo. Mientras tanto, la cámara lo enfoca y revela que está usando jogging, zoquetes y unas simpáticas ojotas para completar el total look.

La ex de Luciano Castro afirma que si ella fuera Muscari, le prohibiría entrar al teatro vestida de esa manera. Al viralizarse este reclamo, Gisela que forma parte de “Sex” apoyó Rojas en su reclamo y agregó que López con semejante “diosa” no podía pasar tal papelón.