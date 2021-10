Se espera por las nuevas medidas en la Ciudad

En la Ciudad se espera por la reglamentación de las medidas de flexibilización sanitarias dispuestas por el gobierno nacional. Desde el Municipio se explicó que las nuevas normativas cobrarán vigencia a nivel local recién cuando se publique su alcance a nivel Provincial. Las expectativas, en ese sentido, se centran en los sectores involucrados, como el turismo grupal, los locales bailables y los salones de fiestas, donde ahora se amplió el aforo.

Las medidas dictadas desde la esfera nacional, no obstante, tuvieron algún eco en el movimiento urbano de las últimas horas: en las calles, si bien la mayor parte de los vecinos continúa con el uso de barbijos se advierte en la vía pública una buena cantidad de personas que ya no lo portan. No es así en el interior de los comercios, donde, sin excepción, se mantiene la obligación de ingresar con la boca y la nariz cubiertos.

“Estamos a la espera de lo que se defina a nivel provincial, porque a veces puede haber algo diferente a lo dictaminado en la Nación”, señalaron fuentes comunales.

Lo mismo se afirmó en bares y boliches. “Creemos que la semana que viene ya va a estar la reglamentación y recién ahí sabremos los alcances de las medidas”, dijo el dueño de una discoteca.

El decreto presidencial tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Autoriza la realización de actividades de mayor riesgo epidemiológico como viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes o similares, y de jubilados.

En tanto, volverán las actividades en las discotecas y los locales bailables podrán utilizar, como máximo, el 50 por ciento de la capacidad autorizada.

Además, en esos locales se deberán requerir a quienes concurran el esquema completo de vacunación ocurrido al menos 14 días antes.