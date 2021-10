Joshua, destacado en la escuela, atleta paralímpico y escritor

Joshua Petri, de 17 años, tiene una humildad y un talento único. Eso le permite superar lo que puede aparecer como un límite y se hace tiempo para reflexionar sobre el esfuerzo que conlleva cada etapa de la vida.

En su escuela fue elegido como el alumno más destacado y llevó la bandera argentina con orgullo.

Joshua tiene una vida como cualquier otro adolescente. Aunque su agenda es más ocupada.

Cuando no tiene que ir a la E.E.S. Nº12 o a la Escuela Nº 515 “Elina Tejerina de Walsh” los miércoles, por una disminución visual, disfruta con sus amigos, estudia desde su casa, escribe cuentos cortos y es atleta, aunque por el momento está práctica está suspendida.

Con 17 años, ya participó en 5 ediciones de los Juegos Bonaerenses con atletismo y rollball, por las que ganó dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.

Desde antes de la pandemia, era parte del equipo de judo en la UNLP, lo que será una adaptación para entrenar en el CENARD (Centro Nacional de Altos Rendimiento Deportivo), con el equipo paralímpico.

LITERATURA Y REDES

Su actividad extracurricular favorita, más allá del deporte, es escribir cuentos cortos que comparte en Instagram y pronto llegará un nuevo texto para sus seguidores en @joshu_jp.

“Escribo ahí para poder llegar a más gente”, le comentó a este diario.

Su sueño es convertirse en abogado penalista, para lo que ya se prepara antes del comienzo del curso de ingreso gracias a los consejos de su hermana.

Su día a día se compone de estudiar, ir al colegio y realizar las tareas pendientes o ir a entrenar.

Debido al cuadro de disminución visual, cuenta con soportes tecnológicos que reemplazaron el braille.

La computadora con la que estudia cuenta con un programa llamado NBDA que traduce los textos y él, con auriculares escucha y estudia desde allí.

En la escuela tiene todo lo que necesita para trabajar con tranquilidad.

Joshua confiesa que la pandemia y la posterior virtualidad lo agarraron mejor parado que a sus compañeros, a los que les costó más: “A diferencia de otros chicos que tal vez tuvieron más dificultad, yo estoy acostumbrado a la virtualidad desde que llegó la revolución tecnológica junto a las netbooks”, apuntó.

“Todo lo que enseñan en la escuela va a repercutir tarde o temprano en tu forma de ser”, reflexionó sobre el proceso educativo.

En calidad de abanderado comentó que para él, las características que debe tener alguien con semejante orgullo es fuerza de voluntad y ganas de superación.

“Yo no merecía la bandera, a mi me la dieron en bandeja de plata. Tengo un talento natural para estudiar. Leo y ya me queda. Hay otros chicos que se matan estudiando, les cuesta y siguen. Ellos se lo merecen más que yo”, afirmó.

Sus materias favoritas son historia y literatura.

A Joshua le gusta pasar tiempo en la escuela, estudiando con sus tres mejores amigos, Emi, Pablo y Augusto.

“Ellos me ayudan y es una forma en la que no me estreso tanto. Entre conversaciones, hacemos la tarea”, detalló.

El adolescente contó que piensa en un futuro con sus seres queridos cerca y viviendo en su país

A la hora de pensar en el futuro, no se ve lejos del país donde están sus seres queridos. El estudiante platense destacado quiso dejarle un mensaje a los chicos desanimados o que abandonaron los estudios: “A los que les cuesta un poco más, metanle garra. La autosuperación hace al maestro y ustedes van a ser mejores que los que tenemos facilidad”, sostuvo.

En esa línea, le habló también a aquellos adolescentes que no volvieron al aula: “A los que abandonaron, entiendo que haya razones pero les digo que vuelvan. Es la única forma de avanzar en un país como este”, opinó.