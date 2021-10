“Tenemos que ser un equipo diferente al que fuimos con Platense”

Estudiantes es uno de los grandes animadores del torneo. Pese a sus altibajos en cuanto al rendimiento, el equipo de Ricardo Zielinski ha sabido mantenerse siempre entre los primeros cinco, aunque el DT apunta a una mejoría que pueda sostener por varias fechas y así obtener la regularidad que todos buscan.

Con Racing a la vuelta de la esquina, el ex Atlético Tucumán habló en conferencia de prensa y no confirmó el once, pero sí avisó que analiza variantes con respecto a los que empataron con Platense, siempre pensando en seguir lo más arriba posible.

“Estamos buscando alguna variante debido a que no he quedado conforme con el último partido”, advirtió el Ruso. “Quizás un cambio de sistema. Hemos trabajado dos sistemas diferentes al que veníamos usando. Todavía no lo tenemos resuelto, pero evidentemente estamos tratando de ver si tenemos mejor circulación de juego. Y por ahí el sistema nos da un poco más de cercanías. Estamos en ese trabajo”, confirmó ante la posibilidad concreta de un 4-3-3 para visitar a la Academia. “En la búsqueda de algún cambio de sistemas también está el hecho de acortar las líneas y acortar los espacios. Tratar de jugar un poco más cortos. Todavía no lo tenemos definido. Lo definiremos de acuerdo a cómo estén algunos jugadores que vienen con molestias”, remarcó.

Dentro de los vaivenes que ha tenido Estudiantes (al igual que la mayoría de los equipos), el DT destacó lo que entiende un rendimiento cercano al ideal, el cual podría tomarse como base para crecer.

“Me gustó el primer tiempo de Unión. Me parece que se puede tomar como una buena partida de un equipo. Tuvimos la pelota, lo agredimos”, remarcó Zielinski. “El del otro día no me ha gustado”, dijo en relación a Platense. “Dividimos la pelota. No pudimos lograr circuito de juego. Pero igualmente el equipo siempre la lucha y la pelea”, manifestó. “Nuestra lucha desde el primer día y hasta el último día va a ser tratar de mejorar. Buscamos permanentemente alguna mejora. Si la encontramos, medianamente modificamos. Si no la encontramos, seguimos con el mismo equipo y la misma idea que tenemos hasta ahora”, confió. “Tenemos que mejorar si queremos estar entre los primeros. Futbolísticamente tenemos que ser un equipo diferente al que fuimos el otro día con Platense, y muy parecido o mejorado al del primer tiempo de Unión. De los partidos cercanos, fue el que más me gustó”, remarcó el Ruso.

Una particularidad que arrastra su equipo es que ha sumado más lejos de UNO (13 puntos) que dentro del verde césped del renovado Jorge Luis Hirschi (11 unidades). Ante esto, el DT fue consultado sobre esa estadística, aunque entiende que los suyos no se sienten mejor en condición de visitante que de local.

“No nos sentimos mejor de visitante que de local”, reflexionó. “También es algo claro que los equipos que vienen a jugar a La Plata, en general nos cortan los circuitos, se vienen a meter atrás. Y por ahí se nos dificulta mucho ser un equipo profundo”, describió. “Pero evidentemente, en la medida que mejoremos de local, seguramente mejoraremos en la posición. Es un tema que lo tenemos que resolver nosotros. Los rivales siempre nos van a generar algún tipo de inconveniente”, aclaró.

Otra cuestión a la que se refirió el nacido en Lanús fue a la cantidad de puntos, menos de los que merece su equipo, según su entender.

“Me da la impresión de que tenemos menos puntos de los que podíamos tener”

Ricardo Zielinski,

en cuanto a la cosecha total.

“Me da la impresión de que tenemos menos de los que podíamos tener”, opinó. “En todos los campeonatos pasa lo mismo. Parecía que podíamos sumar muchos más en algunos partidos y muchos menos en otros. Pero tenés lo que tenés que tener”, reflexionó. “En muchos partidos merecimos un poco más. Y en otros partidos por ahí nos quedamos con un resultado que era muy fino. Siempre creo que a esta altura has perdido algunos puntos y has ganado algunos puntos que mereciste y que no mereciste. Lo concreto es que lo que tenés es lo que merecés”, completó.

Por último, el DT se corrió de la escena y aclaró que el presente Albirrojo se debe al esfuerzo de los jugadores, a la vez que palpitó lo que será la vuelta del público a UNO, el próximo viernes ante Central.

“El mérito siempre es de los jugadores. En la campaña esta, el mérito es de ellos. Nosotros colaboramos nada más. Siempre trato de que las cosas se acomoden en el lugar justo. Los jugadores han hecho un esfuerzo enorme. Han tratado de dejar en todo en cada partido. Y son los responsables de este momento que estamos transitando”, remarcó Zielinski. “Ojalá que la gente se sienta identificada con el equipo. Estamos esperando que vuelvan para que vuelva la normalidad al fútbol. Buscamos que vuelva la gente. Que disfrute de un partido de fútbol. Que tenga ese folklore que nunca debería de faltar. Sin la gente no hay deporte”, agregó. “Ojalá que la gente de Estudiantes venga y encuentre un buen Estudiantes. Que se sienta conforme. Y fundamentalmente que nos apoye, cosa que hemos sentido en todo este tiempo”, concluyó el Ruso.