La reina Isabel no quiere el título de “Vieja del año”

LONDRES

A sus 95 años, la reina Isabel II ha rechazado, “educada, pero firmemente”, ser distinguida con el galardón “Oldie of the year” (”Anciana del año”) porque no se siente vieja. “Una solo es tan vieja como se sienta”, declaró la soberana británica.

Su secretario privado, Tom Laing-Baker, comunicó por carta a la revista que entrega el premio, “The Oldie”, que la monarca “no cree que cumpla los criterios relevantes para poder aceptarlo”.

Isabel II “espera que encuentren a un destinatario más adecuado”, agrega la misiva, que fue divulgada por la publicación.

Su respuesta contrasta con la que dio su esposo, el duque de Edimburgo, cuando aceptó con humor el premio en 2011, con 90 años.

“Nada mejor para la moral que ser recordado como los años pasan -cada vez más rápido-. (...) En cualquier caso es agradable que se acuerden de ti”, dijo en aquella ocasión el duque, que falleció el pasado abril a los 99 años.

Isabel II, nacida el 21 de abril de 1926, es la soberana más longeva de la historia británica y celebrará el próximo año su Jubileo de Platino, con el que cumplirá 70 años en el trono.

Pese a su avanzada edad, la jefa de Estado sigue cumpliendo diariamente con sus compromisos oficiales. Ayer mantuvo dos audiencias por videoconferencia desde su residencia del Castillo de Windsor, con el embajador japonés en el Reino Unido, Hajime Hayashi, y con el de la Unión Europea (UE), Joao Vale de Almeida. Más tarde, fue anfitriona en una recepción para líderes empresariales en Londres.

El premio “Anciana del año” se ha entregado durante 29 años a personas de avanzada edad que han hecho contribuciones destacables a la sociedad. Después de que la reina se negó, el honor de este año fue para la actriz franco-estadounidense Leslie Caron, de 90 años.

Anteriores ganadores incluyen al ex primer ministro conservador británico John Major, el artista inglés David Hockney y la actriz Olivia de Havilland.

La reina Isabel no solo se mantiene activa, sino que es una férrea defensora de las causas medioambientales. Días atrás, expresó su irritación con los líderes mundiales que “hablan” del cambio climático “pero no actúan”, en una conversación privada sobre la COP26 captada al margen de un acto oficial y difundida el viernes último por medios británicos.

Tras inaugurar la nueva sesión legislativa del parlamento regional de Gales en Cardiff el jueves, la monarca charlaba con Camila, esposa de su hijo Carlos, y con Elis Jones, presidenta de la cámara galesa. Y el micrófono de una cámara de TV la captó diciendo: “He estado oyendo todo lo de la COP” y “todavía no sé quién viene” a la conferencia de la ONU sobre cambio climático que se celebrará en Glasgow (Escocia) del 31 de octubre al 12 de noviembre y en la que se espera la presencia de líderes como el presidente estadounidense Joe Biden. “Sólo sabemos quién no viene... Es realmente irritante cuando hablan pero no actúan”, agregó. (EFE)