Cuatro disparos en la noche: hieren a un hombre en un presunto asalto

Una detonación, segundos de silencio y luego otras tres explosiones seguidas. Así fue como describió un vecino de San Carlos un nuevo incidente que involucra armas de fuego en la Región, y que dejó como saldo a un changarín de 41 años herido de bala. Lo encontraron efectivos del Comando de Patrullas La Plata, después del llamado anónimo de un vecino, tirado en la vereda con cuatro orificios: dos en la pierna izquierda, a la altura del tobillo; uno en la pierna derecha; y el restante en la espalda. Por fortuna, su vida no corre peligro, informaron fuentes oficiales a EL DIA.

El episodio ocurrió en una zona “complicada”, según confiaron los propios frentistas, donde los tiros no son una sorpresa. Mientras señalaba hacia el sector conocido como “La Palmera”, un hombre que prefirió no identificarse aseguró que “por atrás se escuchan disparos casi todas las noches, aunque en esta cuadra en particular no son tan comunes los robos”.

En un área de veinte cuadras a la redonda, hubo en los últimos meses varios hechos delictivos en los que la violencia fue la protagonista principal. Basta recordar el terrible crimen de Mariano Boschi, que tuvo lugar en 151 y 42, a principios de agosto pasado. (ver recuadro)

“NO SABEMOS QUIÉN ES NI QUÉ HACÍA”

La víctima fue identificada como Carlos Rocha y no viviría lejos de 34 entre 144 y 145, donde fue acribillado. No obstante, en la cuadra no sabían quién era ni qué hacía en la madrugada solo.

Conforme señalaron los investigadores, el alerta fue recibido a la 1.25 de ayer. El único frentista que afirmó haber oído las detonaciones confirmó que “fue entre la 1 y la 1.20”. El reporte policial precisa que el damnificado refirió haber sido abordado por cuatro personas, tres hombres y una mujer, con intenciones de robo. Al menos uno de ellos tenía una pistola, pero nada más se sabe de los sospechosos.

Se presume que el changarín intentó resistirse y en ese contexto fue baleado por uno de los asaltantes. Siempre según el relato de la víctima, tras sustraerle una máquina de cortar pasto y un celular, los agresores fugaron de la escena.

El hombre quedó tendido sobre el pasto, con parte del cuerpo en una zanja. Alejandra, la propietaria de la casa donde sucedió todo, le dijo a EL DIA que “no sentí los tiros, me desperté porque mi perro ladraba sin parar y cuando me asomé lo vi tirado ahí”. En principio, creyó que “estaba muerto” porque “no se movía”. Luego, al ver que reaccionaba, pensó que el se trataba “de un borracho o alguien que había tomado drogas”, manifestó.

La Policía arribó enseguida. Dos patrulleros controlaron la escena y asistieron al herido. Una ambulancia del hospital San Roque, de Gonnet, llegó segundos más tarde para atender a Rocha, quien se hallaba consciente y alcanzó a relatar la situación. Finalmente, fue derivado al hospital San Martín y está “fuera de peligro”.

Tras extraer algunos de los proyectiles de plomo del cuerpo del damnificado, constataron que el arma utilizada es una calibre 22. Como no hubo testigos del hecho, serán claves las imágenes de la cámaras del COM. En el barrio conjeturan que se trató de un incidente “extraño”, al considerar que no habría un motivo claro para “andar con una máquina de cortar pasto a la madrugada”.

En tanto, la causa fue caratulada como “robo calificado, en poblado y en banda y lesiones”. Interviene la UFI Nº 16 en turno, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.