Quemaron los 50 mil barbijos Atom Protec "truchos" que habían incautado

Más de 50.000 barbijos apócrifos, imitaciones del Atom Protec diseñado por el Conicet y que iban a comercializarse por un valor total estimado en los dos millones de pesos, fueron destruidos hoy en el crematorio del cementerio del barrio porteño de Chacarita, informó la Policía de la Ciudad.



La quema estuvo a cargo de la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño y fue el resultado de una investigación que incluyó 11 allanamientos y 15 detenidos en CABA y en la Provincia de Buenos Aires, en los que se logró secuestrar más de 50.000 barbijos apócrifos, maquinaria y materia prima para su producción.



La División Delitos Informáticos Complejos detectó la existencia de una red dedicada a la fabricación, almacenamiento, distribución y venta de barbijos apócrifos de características visuales similares a los del Conicet, con la leyenda apócrifa en el envoltorio "Desarrollo conjunto Conicet NanoDak", y otros como ION POSITIVO, KN-95, 3M y Protective Mask, y de otros genéricos que no contaban con las propiedades protectoras de los originales ni con las medidas de seguridad exigidas por la Anmat.



La causa, en la que interviene el juez Carlos Aostri, se inició de oficio cuando el fiscal Rolero Santurián, titular la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), tomó conocimiento de la venta de barbijos truchos Atom Protect y llamó a declaración testimonial a Ángeles Esteche, gerenta de la empresa fabricante de los barbijos del Conicet, que se constituyó como denunciante y aportó información sobre los procedimientos de elaboración y distribución de los barbijos Atom Protect originales.



"Nos fuimos dando cuenta porque la misma gente venía hasta el local a decir que el barbijo no era el que había comprado y a preguntarnos qué había pasado. Y cuando nos mostraban, no eran nuestros barbijos sino que se trataba de otra cosa", dijo Esteche, quien presenció el operativo de quema y destacó que los barbijos originales se encuentran en las farmacias del todo país y en la tienda oficial de la página web de la empresa.



Hasta el momento, 15 personas fueron imputadas, de las cuales 5 ya fueron condenadas por los delitos de "estafa, fraude a la administración pública y violación a las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus".