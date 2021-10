Un alumno herido con graves quemaduras al participar de una feria de ciencias en Laferrere

Un adolescente de 13 años se encuentra internado en terapia intensiva por las heridas y quemaduras que sufrió al participar de un experimento durante una feria de ciencias que, anualmente, organiza la Municipalidad de La Matanza, se informó hoy.



De acuerdo a lo informado por los familiares, el hecho ocurrió el martes pasado cuando el menor junto a sus compañeros de la Escuela de Educación Media Nº 24 de Isidro Casanova, visitaba la exposición "Plaza Ciencias 2.0", que tiene como objetivo "estimular la cercanía y conocer los aportes de los estudiantes" en temas científicos.



En ese lugar, el joven identificado como Tahiel y era parte del contingente que asistió a la mencionada feria que se instala todos los años en la Plaza Ejército de Los Andes, de la localidad de Gregorio de Laferrere.



"Estaba feliz de haber ganado el sorteo en su aula para presenciar el evento", narró su mamá Gabriela en las redes sociales.



Según las versiones de testigos, en un momento el joven se acercó a uno de los experimentos de química presentados por otros alumnos, en el que se "debía colocar unas gotas de alcohol en un recipiente con un material y donde debía surgir una burbuja, o como un volcán de fuego", explicó esta mañana a TN, Claudio, el padre de la víctima.



Sin embargo, y por motivos que aún no se establecieron, el recipiente explotó delante del rostro del joven y le ocasionó una importante lesión en la cara, manos, brazos y en otras partes del cuerpo.



Los padres de Tahiel denunciaron a medios locales que "el experimento no estaba supervisado por ningún adulto o profesor, y que eran sólo alumnos de secundaria", y denunciaron que "la ambulancia tardó más de una hora en llegar".



Lo cierto es que se hizo viral un video en el que se escucharon los gritos desesperados del adolescente por el dolor provocado por las heridas, que entró en estado de shock, mientras el resto de los visitantes fueron trasladados a otro lugar de la feria.



Tras la intervención de la policía y el servicio de emergencias, Tahiel fue llevado al Instituto del Quemado en la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó internado en cuidados intensivos y conectado a un respirador artificial.



En tanto, la mamá del joven, Gabriela, posteó en sus redes sociales: “No sé quiénes y cómo realizaron experimentos sin supervisión alguna y me lo prendieron fuego accidentalmente. Y me lo dejaron así. Toda una familia destrozada. Mi bebé no salía a ningún lado. Era su primera excursión de Secundaria. ¿Dónde estaban los docentes cuando todo esto pasaba? ¿Dónde estaba el responsable de supervisar? Esto no fue una travesura, fue negligencia de parte del Municipio. ¿Quién se va hacer cargo?".



Esta mañana, los familiares y amigos concurrieron a la sede de la exposición para hacer un reclamo, y la feria de ciencias, que según los afiches comunales iba a estar hasta el domingo, "ya había sido levantada y no quedó registró de nada", indicó Claudio.