VIDEO. Esta tarde arrancan las obras de repavimentación en Avenida 7: ¿Qué dicen los comerciantes?

Esta tarde comenzarán las obras de repavimentación en la avenida 7 que abarcará en una primera parte el tramo de 44 a 48 como parte del plan general que alcanza hasta la avenida 60. Tal como estaba previsto, las tareas se desarrollaran desde las 19 hasta las 3 de la madrugada del día siguiente, lapso en el que la arteria será restringida a la circulación vehicular.

En este marco, comerciantes de esa zona, una de las más tradicionales de la Ciudad, y vecinos dieron su punto de vista a poco del comienzo de los trabajos.

María, a cargo de la atención en una zapatería ubicada en el área afectada a las obras desde hoy y durante los próximos días, sostuvo que si bien no sabían del corte destacó que "en esta fecha, a fin de mes, no hay tanto movimiento a diferencia de los primeros días del mes que afectaría la venta".

"El horario está bien. Lo importante es que no se extienda la semana que viene porque ahí nos mata a nosotros", remarcó.

En tanto que Gustavo, un pasajero de colectivos que no estaba enterado del comienzo de las tareas, se mostró sorprendido porque allí aborda dos micros para dirigirse a su trabajo.

Por su parte, una verdulera, Claudia, dijo que "no se vende nada, el corte va a ser entre las 19 y las 3. Es un horario piola para que podamos trabajar. No va a afectar demasiado porque ya a las 18 no circula mucha gente".

En la misma línea, un canillita de avenida 7 comentó que "yo cierro a las 19, es un ratito, no va a molestar tanto". "Es tarde noche y empiezan a cerrar los negocios, creo que va a estar bien", agregó sobre las tareas de repavimentación que arrancarán en una cuestión de horas.

Tal como informó este diario en la edición de ayer, el programa de obras incluye la avenida 7 desde 44 hasta 60. En esta primera etapa será sólo de cuatro cuadras y de una sola mano.

Estas tareas tendrán como consecuencia el desvío del paso de los micros y se reorganizaron las paradas para los usuarios de distintas líneas.

Según informó la Secretaría de Obras y Servicios públicos desde hoy se realizará la carpeta asfáltica en las zonas más afectadas por el intenso tránsito.

Estos trabajos, aseguran en la Comuna, permitirán que la circulación de vehículos sea más fluida y segura, ya que se reemplazará la carpeta asfáltica en las zonas más deterioradas por la gran concentración de transporte público.

Durante el momento de los trabajos quedará inhabilitada la circulación vehicular habitual en ambas manos de 7 entre 44 a 48. En el resto de la jornada el tránsito será “normal”, anunciaron desde la Municipalidad.

También se recomendó a los vecinos no transitar por la zona para evitar saturar los desvíos.