Wanda y Mauro, un solo corazón: detrás de escena de la reconciliación del año

Triunfó el amor. O mejor dicho, triunfó Mauro Icardi, que tras mandarse una descomunal macana (una infidelidad virtual con La China Suárez que incluyó mensajes donde decía que estaba intentando separarse) pidió perdón, insistió e incluso metió presión desde las redes sociales para que Wanda Nara lo perdonara. Algo que, finalmente, tras idas, vueltas, versiones y especulaciones, fue oficializado ayer.

El mejor gol para el delantero del PSG, teniendo en cuenta que el viernes desde el entorno de Wanda avisaban que aunque Icardi hiciera de cuenta que estaban reconciliados con fotos donde se los veía muy melosos, la pareja solo vivía junta mientras Nara decidía qué hacer y, lo que es más, señalaban que su decisión estaba ”más cerca del divorcio que de la reconciliación”, algo que terminó siendo cierto según el relato de la rubia. Una sentida carta, finalmente, fue lo que salvó la relación de las ruinas, al parecer.

Pero lo cierto es que con la información que circulaba hasta el fin de semana, nadie entendía si las fotos publicadas por Icardi, muy melosos junto a su pareja, eran ficción (fotos viejas para hacer parecer que todo iba viento en popa) o realidad, si había un acercamiento real de Nara (la piel, en todo caso, podría haber trabajado para reblandecerla por la noche y luego, a la mañana, con las ansias de cariño saciadas, endurecer su postura) o qué diantres ocurría en esa casa. En medio, para colmo, Wanda publicó una foto hot, toda una declaración de la soltería que, por lo bajo, le decía a varios periodistas que ya disfrutaba. Y Mauro se enojó, realizó un posteo donde le pedía explicaciones (en la mente del delantero, su mujer se acercaba de noche a él pero de día hacía de cuenta que estaban separados) y Wanda, furiosa, lo bloqueó, seguramente también empujada por el fantasma de los viejos chats de Icardi con La China, donde él le decía que quería separarse, que “no la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como hermana o como madre”. Mensajes que, aunque se filtraron en la víspera, la botinera y manager del delantero habría visto en su momento.

EL TIEMPO CURA TODAS LAS HERIDAS

Pero pasaron un par de días y ella ya lo había desbloqueado en las redes, tras ese enojo de viernes. Y allí parece haber una clave: el tiempo. Porque ayer por la mañana ya había otra temperatura en el ambiente: Yanina Latorre adjudicó al paso del tiempo el enfriamiento de Wanda, clave para que, finalmente, la blonda cediera públicamente y confirmara la reconciliación. “Hay un par de cambios importantes”, comentaba la periodista ayer a la mañana, agregando que aunque Wanda no aceptó las condiciones que, insólitamente, pidió Icardi para volver (quería que ella dejara de trabajar excepto en su labor como manager), “ya pasó el griterío y la tormenta”. Wanda estuvo sola en casa, mientras Mauro concentraba con su club, y así la espuma fue bajando y ya había más diálogo entre los dos.

Lo cual se comprobó en horas de la tarde europea, cuando a través de las redes sociales la botirreina confirmó que le dará otra chance a su marido. Junto a una foto romántica de ambos, Wanda escribió: “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida”.

Nara reveló que, como se reportaba desde Europa, estuvo a punto de divorciarse: “Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo”, escribió en la red social.

Y sin embargo, Nara terminó dando marcha atrás. “Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’”, contó Wanda. “Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”.

Así, la historia de la infidelidad de Icardi llega a un punto y aparte. Pero no punto final, claro: serán meses complicados para navegar para la pareja, entre todo lo que se dijo, se posteó y se chateó con terceros en discordia, tras intentos de separarse de ambos bandos y, claro, una infidelidad que quiebra la confianza de una pareja. Confianza que, para colmo, no parece ser el fuerte de la relación: según Latorre, Icardi “es el ser más celoso que existe sobre la tierra. Tiene celos de Maxi López, de Eros Ramazzotti, de todos los que le escriben. Le revisa el teléfono, tiene la clave, ve que se hace la viva en Instagram, que se saca el anillo, el borra posteos”. Suele ocurrir que el que desconfía es porque algo esconde: al menos ahora Wanda podrá ponerle un freno con más facilidad a la paranoia de su marido.