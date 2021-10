A destajo y “plomo”: denuncias de explotación laboral

Para la Justicia Penal de La Plata, las graves denuncias que recibieron por parte de varios trabajadores hortícolas, que dijeron encontrarse atrapados en un sistema de cuasi esclavitud laboral, en una quinta de la localidad de El Peligro, a la que presuntamente habían sido traídos bajo engaños, merecían ser atendidas con suma urgencia.

El fiscal Juan Menucci, el lunes pasado, fue quien encabezó un allanamiento en ese predio de varias hectáreas, situado a la altura de la calle 206 entre 436 y 444, donde las pruebas recopiladas “in situ” motivaron el pedido de detención de ocho personas, quienes cumplirían roles como capataces.

Los operarios hablaron de jornadas interminables dedicadas al cultivo de la tierra y paupérrimas condiciones de alimentación, higiene y alojamiento.

“En un cuarto con cinco colchones y un inodoro, dormían 12 personas”, graficó uno de los damnificados para que se entienda el “régimen carcelario” de empleo en el que se encontraban atrapados.

También hablaron de garitas de vigilancia con custodios armados repartidos a lo largo de todo el campo, que les impedían cualquier intento de fuga. Y si reclamaban por el pago de sus jornales, llegaban los mensajes de “meterles plomo”.

La investigación, que EL DIA informó en exclusiva en su edición del lunes pasado, ahora está sujeta a un planteo de declinatoria por el tipo de conducta delictiva y en horas podría seguir tramitándose en los tribunales federales de nuestra ciudad.

El fiscal Menucci, una vez que recibió de parte del juez Eduardo Silva Pelossi, la orden de detención para los ocho imputados, a los que les endilgó el delito de “Trata de personas mayores calificada por la efectiva consumación de la explotación”, indagó a los sospechosos y fundó la cuestión de competencia, que ahora deberá tratarse para saber en qué ámbito prosigue el proceso.

Al margen de eso, Menucci sostuvo en el pedido de detención que “existen elementos suficientes a criterio de este MPF que desde una fecha hasta el momento indeterminada y hasta el día 25 de octubre de 2021 cuanto menos siete sujetos de sexo masculino recibieron y acogieron en la quinta ubicada en 206 e/ 444 y 436 de La Plata, razón social “Víctor”, alrededor de 110 personas -entre mayores y menores- habiéndolas captado con la promesa de pagarles $2.500 diarios y $180 la hora extra por trabajo agrícola, habiendo consumado la explotación hasta el día 25 de octubre que, a raíz de que algunos lograron escapar del predio en la víspera y dar aviso a las autoridades, lograron ser rescatados”.

Los voceros consultados detallaron, que entre las pruebas valoradas, figuran cerca de 30 testimonios de víctimas, quienes fueron contundentes al relatar “la forma de captación, la promesa de remuneración, y las amenazas que les impedían salir de la quinta”.

“Al pasar una semana no me pagaron los 2.500 por día que habían prometido y tampoco las horas extras que realicé. Por ello hablé con el encargado (...) para decirle que me pague y me respondió que no, porque tengo que abonarle el pasaje, la comida y la cuenta del almacén que funciona en el lugar, del cual se encargaba otro de los imputados”, reveló un testigo en la causa.

También dijo que el 24 de este mes justo con otros compañeros, que provenían del mismo pueblo, “reclamamos el pago y nos dijeron lo siguiente: ‘Falta un mes para pagarles o cuando tenga ganas y en caso que se atrevan a salir van a recibir plomo, los voy a matar’“.

Con estas y otras evidencias, la fiscalía y el juzgado entendieron que los hechos narrados configuran el delito descripto, que establece penas de 5 a 10 años de prisión, señalaron las fuentes consultadas.

Se supo que ayer en el predio hortícola se vivían momentos de tensión y nerviosismo, ya que algunos trabajadores, que tendrían otro tipo de vinculación laboral, defendían a los responsables del campo y salieron al cruce de las denuncias, a las que catalogaron de “infundadas”.