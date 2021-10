Calor y canillas secas, la combinación que se repite

Como una ley de cumplimiento automático, la llegada del calor, viene con falta de agua. Eso lo perciben por estas horas en al menos dos barrios de la Ciudad, situados en el casco y la periferia: Aeropuerto, La Loma y El Mondongo.

“Necesitamos ayuda. Estamos hace muchísimo sin agua. Ya no sabemos qué hacer. Tenemos un día y a los cuatro o cinco días siguientes, no”, denunció María José, vecina de las inmediaciones de 12 entre 606 y 607, en Barrio Aeropuerto.

Cerca de allí, en 608 11 y 11 bis, Hugo Malisani, vecino de la zona, expuso un panorama todavía más crudo. “Hace una semana no tenemos una gota de agua. Ya no es que falta presión como pasa desde hace cinco años. Hace una semana no hay una gota”, dijo.

Según indicó el vecino, en la zona afectada “hay un geriátrico, un Jardín de Infantes, gente mayor y todo en medio de una temperatura de 35 años”, denunció.

El vecino indicó que desde la zona llevaron las quejas a la empresa ABSA, a la autoridad del agua (ADA), al Municipio, a la oficina local de Defensa del Consumidor. “En ningún lado tuvimos respuesta”, lamentó y detalló que “ABSA viene, revisa, hace un pozo por acá, otro por allá y seguimos con el problema”, dijo.

Según se indicó desde la empresa prestataria del servicio en la Región, “en 11 y 603 hay una perforación fuera de servicio por anomalías con la energía eléctrica, que afecta a los alrededores”, dijo un vocero y aseguró que “la empresa ha efectuado el reclamo correspondiente a la prestataria de energía”.

El cuadro también era crítico en las últimas horas en las inmediaciones de 21 y 43, La Loma. “Llevamos 3 días sin agua en zona. Como hay poca presión no alcanza a subir a los tanques”, denunció un vecino del área y añadió que en el caso particular de su casa, la situación afecta a un complejo con seis departamentos”.

En una casa de las inmediaciones de 2 entre 71 y 72 “desde hace días estamos con poca presión de agua”, según la queja la propietaria.

Norte a sur

Durante los últimos días, también se quejaron por fallas en el servicio en City Bell y en Villa Montoro.

En City Bell, padecen la falta de presión de servicio y por momentos la falta total de agua en 24 entre 476 y 477.

“Es un problema recurrente en el barrio. En mi caso pago el servicio antes del vencimiento de la boleta, pero la empresa Aguas Bonaerenses no brinda el servicio como debe hacerlo”, le dijo a este diario una vecina de la zona, indignada por la situación en medio de jornadas agobiantes.

En la zona, el martes pasado, se hizo un trabajo de drenaje de la perforación ubicada en calle 21 entre 475 y 476, para limpiar el pozo y optimizar el funcionamiento, indicaron desde ABSA.

Por otra parte, Hugo Zanetto, un vecino de las inmediaciones de 94 entre 117 y 118 reiteró su reclamo por una prolongada sequía de 4 días en las canillas.

La falla, dijo, provoca serios inconvenientes en un comedor comunitario que funciona en la cuadra, al que concurren cerca de medio centenar de personas.

Por esta razón, tiene que hacer “10 cuadras para conseguir agua y llenar bidones”.