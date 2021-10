VIDEO.- Enzo Pérez después del superclásico: un gesto en el gol de Álvarez y una lesión que lo complica

Enzo Pérez demostró una vez más que lleva la camiseta de River tatuada en el pecho. Con un partido excelente, digno de su mejor nivel como referente del equipo dentro de la cancha, tuvo un gesto que fue captado por las cámaras, después del segundo gol de Julián Álvarez que molestó a los hinchas de Boca.

Al momento de anotar el primer tanto, mientras los millonarios festejaban junto a sus compañeros y Gallardo, el ex pincha comenzó a gritar y animar al equipo. Este gesto entre gritos de “no paramos, no paramos”, no cayó nada bien en un rival que poco tenía que hacer con esa actitud de resignación tras perder a Marcos Rojo.

No es la primera vez que los xeneizes se enojan con Enzo Pérez pues es uno de los grandes ídolos contemporáneos del equipo de Nuñez. Sin embargo, también demuestra que nunca subestima al rival, pese a los puntos en contra que puedan tener. El ir por más y nunca bajar los brazos ante un triunfo denota su profesionalismo en el césped.

Luego del partido, el volante millonario salió del Monumental con una molestia en el dedo del pie derecho que alertó a Marcelo Gallardo, de cara al encuentro con Banfield el próximo fin de semana. Este traumatismo surgió de la jugada en que fue sancionado con amarilla, a cinco minutos del comienzo del partido.

El equipo médico de River se mantendrá al tanto del avance del dolor, pues no pueden perder más figuras. Es que la Selección Argentina de Lionel Scaloni convocó a seis de sus jugadores para la siguiente fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.